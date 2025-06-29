https://ria.ru/20250629/krasnodar-2026167088.html

В Краснодаре подросток залез на вагон и получил удар током

В Краснодаре подросток залез на вагон и получил удар током - РИА Новости, 29.06.2025

В Краснодаре подросток залез на вагон и получил удар током

Тринадцатилетний мальчик в Краснодаре залез на железнодорожный вагон и получил удар электротоком, ребенок в тяжелом состоянии, сообщила журналистам пресс-служба РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T19:26:00+03:00

2025-06-29T19:26:00+03:00

2025-06-29T19:26:00+03:00

происшествия

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик в Краснодаре залез на железнодорожный вагон и получил удар электротоком, ребенок в тяжелом состоянии, сообщила журналистам пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. "Сегодня в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что электротоком контактной сети травмирован 13-летний мальчик, который залез на ЖД вагон", - говорится в сообщении. Пострадавший мальчик госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250608/sk-2021673445.html

краснодар

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происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия