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В Краснодаре подросток залез на вагон и получил удар током
В Краснодаре подросток залез на вагон и получил удар током - РИА Новости, 29.06.2025
В Краснодаре подросток залез на вагон и получил удар током
Тринадцатилетний мальчик в Краснодаре залез на железнодорожный вагон и получил удар электротоком, ребенок в тяжелом состоянии, сообщила журналистам пресс-служба РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T19:26:00+03:00
2025-06-29T19:26:00+03:00
2025-06-29T19:26:00+03:00
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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик в Краснодаре залез на железнодорожный вагон и получил удар электротоком, ребенок в тяжелом состоянии, сообщила журналистам пресс-служба управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. "Сегодня в дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что электротоком контактной сети травмирован 13-летний мальчик, который залез на ЖД вагон", - говорится в сообщении. Пострадавший мальчик госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, добавили в пресс-службе.
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происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Краснодаре подросток залез на вагон и получил удар током
В Краснодаре подросток залез на вагон и попал в больницу, получив удар током