На Западе набросились на Зеленского из-за случившегося в ДНР
Кошкович раскритиковал Зеленского из-за потери литиевого месторождения в ДНР
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х Владимира Зеленского из-за потери литиевого месторождения в Шевченко в ДНР.
"Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше", — говорится в публикации.
На этой неделе Le Figaro писало, что два крупных месторождения уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.
В Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
В Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.
Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.