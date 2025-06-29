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На Западе набросились на Зеленского из-за случившегося в ДНР

На Западе набросились на Зеленского из-за случившегося в ДНР - РИА Новости, 29.06.2025

На Западе набросились на Зеленского из-за случившегося в ДНР

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х Владимира Зеленского из-за потери литиевого месторождения в Шевченко... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:26:00+03:00

2025-06-29T08:26:00+03:00

2025-06-29T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х Владимира Зеленского из-за потери литиевого месторождения в Шевченко в ДНР. "Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше", — говорится в публикации.На этой неделе Le Figaro писало, что два крупных месторождения уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. В Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026104546.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский