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На Западе набросились на Зеленского из-за случившегося в ДНР - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 29.06.2025 (обновлено: 10:48 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/koshkovich-2026096150.html
На Западе набросились на Зеленского из-за случившегося в ДНР
На Западе набросились на Зеленского из-за случившегося в ДНР - РИА Новости, 29.06.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за случившегося в ДНР
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х Владимира Зеленского из-за потери литиевого месторождения в Шевченко... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:26:00+03:00
2025-06-29T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х Владимира Зеленского из-за потери литиевого месторождения в Шевченко в ДНР. "Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше", — говорится в публикации.На этой неделе Le Figaro писало, что два крупных месторождения уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области. В Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026104546.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Зеленский
На Западе набросились на Зеленского из-за случившегося в ДНР

Кошкович раскритиковал Зеленского из-за потери литиевого месторождения в ДНР

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети Х Владимира Зеленского из-за потери литиевого месторождения в Шевченко в ДНР.
"Зеленскому следовало подписать мирное соглашение раньше", — говорится в публикации.
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На этой неделе Le Figaro писало, что два крупных месторождения уже контролируются Россией — Шевченко в ДНР и Крутая Балка в Запорожской области.

В Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.

Вашингтон и Киев 30 апреля подписали сделку о природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом соглашение не содержит гарантий безопасности для постсоветской республики. В документе, в частности, говорилось о литии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Зеленский
 
 
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