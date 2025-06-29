https://ria.ru/20250629/koronavirus-2026080445.html

Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса - РИА Новости, 29.06.2025

Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, в том числе обновилась информация по... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T02:55:00+03:00

2025-06-29T02:55:00+03:00

2025-06-29T02:55:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, в том числе обновилась информация по этиотропному и патогенетическому лечению, профилактике и лабораторной диагностике, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Министерство направило руководителям исполнительных органов субъектов РФ в сфере охраны здоровья письмо, в котором содержатся временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, версия 19 (от 27 мая 2025 года). Предыдущая версия рекомендаций была опубликована 26 октября 2023 года. Как отмечается в письме министерства, рекомендации предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, врачей-педиатров, врачей-акушеров-гинекологов, врачей-реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционных стационаров, врачей скорой медицинской помощи, а также иных специалистов в данной области. Минздрав рекомендует начинать противовирусную терапию как можно раньше, не позднее 7-8 дней с момента появления симптомов, что относится к этиотропному лечению (направлено на устранение причины возникновения заболевания - ред.). Уточняется перечень препаратов для лечения COVID-19, в который вошли: молнупиравир - для пациентов с легким и среднетяжелым течением, не требующих кислородной поддержки, нирматрелвир и ритонавир - для легких и среднетяжелых форм, но с учетом возможных лекарственных взаимодействий, фавипиравир, включая комбинацию с цинком, - ускоряет элиминацию вируса и улучшает состояние пациентов, ремдесивир - применяется в стационарах, особенно у пациентов с повышенными трансаминазами, синтетическая малая интерферирующая РНК - для ингаляционного применения на ранних стадиях болезни. Кроме того, уточняется процесс прохождения патогенетической терапии (направлена на устранение или подавление механизмов развития болезни, а не только на облегчение симптомов - ред.). В документе добавляется, что для подавления цитокинового шторма и снижения риска тяжелых осложнений рекомендуются: ингибиторы янус-киназ (барицитиниб, тофацитиниб, упадацитиниб) при легком и среднетяжелом течении, генно-инженерные биологические препараты (тоцилизумаб, левилимаб, анакинра) для пациентов с тяжелыми формами COVID-19, глюкокортикостероиды (дексаметазон, метилпреднизолон) при среднетяжелом и тяжелом течении, но не рекомендуются для легких форм. Ведомство также рекомендует всем госпитализированным пациентам профилактические дозы низкомолекулярных гепаринов (НМГ), так как при COVID-19 наблюдается высокий риск тромбозов. Уточняется, что это относится к антикоагулянтной терапии (направлена на снижение свертываемости крови и предотвращение образования тромбов - ред.). При тяжелом течении могут использоваться лечебные дозы. Для амбулаторных пациентов антикоагулянты не рекомендуются, за исключением случаев высокого риска тромбозов. Согласно рекомендациям Минздрава, уточняется диагностика и мониторинг: лабораторная диагностика включает тесты на РНК SARS-CoV-2, антигены и антитела, КТ легких рекомендуется только при клинических признаках дыхательной недостаточности. Добавляется, что важными маркерами тяжести течения являются уровень СРБ, D-димера, ферритина и лимфопения. Кроме того, отмечается, что пациенты особой группы, в том числе пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями (диабет, ожирение, сердечно-сосудистые патологии), требуют особого внимания из-за высокого риска осложнений. В документе добавляется, что беременным женщинам КТ назначается с осторожностью, рекомендуется отдавать предпочтение УЗИ легких. Что касается процесса лечения, то для этиотропной терапии теперь может использоваться фиксированная комбинация фавипиравира с глюконатом цинка, энисамия йодид, риамиловир, в связи с этим были внесены уточнения в схемы для стационарного и амбулаторного лечения. Кроме того, была добавлена новая схема для лечения легких больных амбулаторно. Также для профилактики тромботических осложнений у госпитализированных пациентов с COVID-19 рекомендуется назначать тедиксабан по 60 мг раз в сутки. В документе не указывается, что вакцинация от COVID-19 в настоящее время является обязательной, предлагается учитывать предыдущий опыт вакцинации и ревакцинации против COVID-19 при назначении соответствующего лечения.

https://ria.ru/20250620/covid-2024212959.html

https://ria.ru/20250619/vaktsina-2023767670.html

https://ria.ru/20250516/rossija-2017475790.html

https://ria.ru/20250530/koronavirus-2019885609.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, здоровье