https://ria.ru/20250629/korablestroenie-2026112010.html

Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.06.2025

Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении российских кораблестроителей с профессиональным праздником отметил, что отечественное кораблестроение вносит... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T09:59:00+03:00

2025-06-29T09:59:00+03:00

2025-06-29T09:59:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении российских кораблестроителей с профессиональным праздником отметил, что отечественное кораблестроение вносит серьёзный вклад в достижение технологического суверенитета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём кораблестроителя. Этот профессиональный праздник объединяет учёных, проектировщиков, конструкторов, инженеров, работников верфей, всех, кто посвятил свою жизнь судостроению. И даёт возможность выразить признательность сотрудникам и ветеранам отрасли за преданность интересам страны, самоотверженный труд, ответственное отношение к делу, высокий уровень мастерства. Отечественное кораблестроение вносит серьёзный вклад в достижение технологического суверенитета, экономический рост, повышение благосостояния миллионов россиян", - говорится в сообщении. Премьер-министр отметил, что реализуются масштабные программы по модернизации производственных мощностей, создаются и активно внедряются инновации, уникальные методики, строятся современные атомные и дизель-электрические подводные лодки, надводные корабли нового поколения, ледоколы и суда арктического класса, обновляется пассажирский и рыбопромысловый флот. Мишустин подчеркнул, что всё это стало возможно благодаря слаженной работе команды компетентных и целеустремлённых профессионалов. "Уверен, что вы продолжите активно укреплять промышленный и оборонный потенциал России. Желаю вам осуществления намеченных планов, здоровья и всего самого хорошего", - добавил председатель правительства.

https://ria.ru/20250628/stipendiya-2026003468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, экономика