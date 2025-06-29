Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником
Мишустин отметил вклад российских кораблестроителей в достижение техсуверенитета
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 6 февраля 2020
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении российских кораблестроителей с профессиональным праздником отметил, что отечественное кораблестроение вносит серьёзный вклад в достижение технологического суверенитета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём кораблестроителя. Этот профессиональный праздник объединяет учёных, проектировщиков, конструкторов, инженеров, работников верфей, всех, кто посвятил свою жизнь судостроению. И даёт возможность выразить признательность сотрудникам и ветеранам отрасли за преданность интересам страны, самоотверженный труд, ответственное отношение к делу, высокий уровень мастерства. Отечественное кораблестроение вносит серьёзный вклад в достижение технологического суверенитета, экономический рост, повышение благосостояния миллионов россиян", - говорится в сообщении.
Премьер-министр отметил, что реализуются масштабные программы по модернизации производственных мощностей, создаются и активно внедряются инновации, уникальные методики, строятся современные атомные и дизель-электрические подводные лодки, надводные корабли нового поколения, ледоколы и суда арктического класса, обновляется пассажирский и рыбопромысловый флот. Мишустин подчеркнул, что всё это стало возможно благодаря слаженной работе команды компетентных и целеустремлённых профессионалов.
"Уверен, что вы продолжите активно укреплять промышленный и оборонный потенциал России. Желаю вам осуществления намеченных планов, здоровья и всего самого хорошего", - добавил председатель правительства.