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Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.06.2025
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09:59 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/korablestroenie-2026112010.html
Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником
Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.06.2025
Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении российских кораблестроителей с профессиональным праздником отметил, что отечественное кораблестроение вносит... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:59:00+03:00
2025-06-29T09:59:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении российских кораблестроителей с профессиональным праздником отметил, что отечественное кораблестроение вносит серьёзный вклад в достижение технологического суверенитета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём кораблестроителя. Этот профессиональный праздник объединяет учёных, проектировщиков, конструкторов, инженеров, работников верфей, всех, кто посвятил свою жизнь судостроению. И даёт возможность выразить признательность сотрудникам и ветеранам отрасли за преданность интересам страны, самоотверженный труд, ответственное отношение к делу, высокий уровень мастерства. Отечественное кораблестроение вносит серьёзный вклад в достижение технологического суверенитета, экономический рост, повышение благосостояния миллионов россиян", - говорится в сообщении. Премьер-министр отметил, что реализуются масштабные программы по модернизации производственных мощностей, создаются и активно внедряются инновации, уникальные методики, строятся современные атомные и дизель-электрические подводные лодки, надводные корабли нового поколения, ледоколы и суда арктического класса, обновляется пассажирский и рыбопромысловый флот. Мишустин подчеркнул, что всё это стало возможно благодаря слаженной работе команды компетентных и целеустремлённых профессионалов. "Уверен, что вы продолжите активно укреплять промышленный и оборонный потенциал России. Желаю вам осуществления намеченных планов, здоровья и всего самого хорошего", - добавил председатель правительства.
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Мишустин отметил вклад российских кораблестроителей в достижение техсуверенитета

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 6 февраля 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 6 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении российских кораблестроителей с профессиональным праздником отметил, что отечественное кораблестроение вносит серьёзный вклад в достижение технологического суверенитета, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём кораблестроителя. Этот профессиональный праздник объединяет учёных, проектировщиков, конструкторов, инженеров, работников верфей, всех, кто посвятил свою жизнь судостроению. И даёт возможность выразить признательность сотрудникам и ветеранам отрасли за преданность интересам страны, самоотверженный труд, ответственное отношение к делу, высокий уровень мастерства. Отечественное кораблестроение вносит серьёзный вклад в достижение технологического суверенитета, экономический рост, повышение благосостояния миллионов россиян", - говорится в сообщении.
Премьер-министр отметил, что реализуются масштабные программы по модернизации производственных мощностей, создаются и активно внедряются инновации, уникальные методики, строятся современные атомные и дизель-электрические подводные лодки, надводные корабли нового поколения, ледоколы и суда арктического класса, обновляется пассажирский и рыбопромысловый флот. Мишустин подчеркнул, что всё это стало возможно благодаря слаженной работе команды компетентных и целеустремлённых профессионалов.
"Уверен, что вы продолжите активно укреплять промышленный и оборонный потенциал России. Желаю вам осуществления намеченных планов, здоровья и всего самого хорошего", - добавил председатель правительства.
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