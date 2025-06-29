https://ria.ru/20250629/kirgizija-2026097438.html

В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне

В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне - РИА Новости, 29.06.2025

В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне

Киргизия поддерживает усилия по сохранению памяти и недопущению искажения фактов о Великой Отечественной войне, сообщил в воскресенье в ходе встречи с... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T08:35:00+03:00

2025-06-29T08:35:00+03:00

2025-06-29T08:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

киргизия

сергей лавров

мид киргизии

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985050589_0:176:3087:1912_1920x0_80_0_0_c1a57331bdbab5f78727ad745c1a681e.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн – РИА Новости. Киргизия поддерживает усилия по сохранению памяти и недопущению искажения фактов о Великой Отечественной войне, сообщил в воскресенье в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев. "Для нас было важным участие в параде Победы военнослужащих Национальной гвардии Кыргызской Республики. Это еще раз продемонстрировало уважение к памяти и подвигу кыргызского народа в годы Великой Отечественной войны и его вклад в общую победу. Мы всегда готовы поддерживать совместные усилия по сохранению памяти и защите исторической правды, недопущению искажений и фальсификации фактов Второй мировой войны", - сказал министр.

https://ria.ru/20250509/kirgiziya-2016049423.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, сергей лавров, мид киргизии, 80-летие победы в великой отечественной войне