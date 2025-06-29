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В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне - РИА Новости, 29.06.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:35 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/kirgizija-2026097438.html
В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне
В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне - РИА Новости, 29.06.2025
В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне
Киргизия поддерживает усилия по сохранению памяти и недопущению искажения фактов о Великой Отечественной войне, сообщил в воскресенье в ходе встречи с... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:35:00+03:00
2025-06-29T08:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
киргизия
сергей лавров
мид киргизии
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн – РИА Новости. Киргизия поддерживает усилия по сохранению памяти и недопущению искажения фактов о Великой Отечественной войне, сообщил в воскресенье в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев. "Для нас было важным участие в параде Победы военнослужащих Национальной гвардии Кыргызской Республики. Это еще раз продемонстрировало уважение к памяти и подвигу кыргызского народа в годы Великой Отечественной войны и его вклад в общую победу. Мы всегда готовы поддерживать совместные усилия по сохранению памяти и защите исторической правды, недопущению искажений и фальсификации фактов Второй мировой войны", - сказал министр.
https://ria.ru/20250509/kirgiziya-2016049423.html
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в мире, киргизия, сергей лавров, мид киргизии, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Киргизия, Сергей Лавров, МИД Киргизии, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне

Глава МИД Кулубаев: Киргизия поддерживает усилия по защите правды о ВОВ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев
Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев . Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн – РИА Новости. Киргизия поддерживает усилия по сохранению памяти и недопущению искажения фактов о Великой Отечественной войне, сообщил в воскресенье в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев.
"Для нас было важным участие в параде Победы военнослужащих Национальной гвардии Кыргызской Республики. Это еще раз продемонстрировало уважение к памяти и подвигу кыргызского народа в годы Великой Отечественной войны и его вклад в общую победу. Мы всегда готовы поддерживать совместные усилия по сохранению памяти и защите исторической правды, недопущению искажений и фальсификации фактов Второй мировой войны", - сказал министр.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКиргизияСергей ЛавровМИД Киргизии80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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