https://ria.ru/20250629/kirgizija-2026097438.html
В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне
В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне - РИА Новости, 29.06.2025
В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне
Киргизия поддерживает усилия по сохранению памяти и недопущению искажения фактов о Великой Отечественной войне, сообщил в воскресенье в ходе встречи с... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T08:35:00+03:00
2025-06-29T08:35:00+03:00
2025-06-29T08:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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киргизия
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мид киргизии
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн – РИА Новости. Киргизия поддерживает усилия по сохранению памяти и недопущению искажения фактов о Великой Отечественной войне, сообщил в воскресенье в ходе встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев. "Для нас было важным участие в параде Победы военнослужащих Национальной гвардии Кыргызской Республики. Это еще раз продемонстрировало уважение к памяти и подвигу кыргызского народа в годы Великой Отечественной войны и его вклад в общую победу. Мы всегда готовы поддерживать совместные усилия по сохранению памяти и защите исторической правды, недопущению искажений и фальсификации фактов Второй мировой войны", - сказал министр.
https://ria.ru/20250509/kirgiziya-2016049423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Киргизия, Сергей Лавров, МИД Киргизии, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Киргизии заявили о поддержке сохранения исторической правды о войне
Глава МИД Кулубаев: Киргизия поддерживает усилия по защите правды о ВОВ