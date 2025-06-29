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На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы - РИА Новости, 29.06.2025
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20:40 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/katamaran-2026172073.html
На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы
На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы - РИА Новости, 29.06.2025
На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы
Туристы были на катамаране, загоревшемся у Владивостока, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель турфирмы-собственника катамарана "Корсар". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:40:00+03:00
2025-06-29T20:40:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Туристы были на катамаране, загоревшемся у Владивостока, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель турфирмы-собственника катамарана "Корсар". Поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщил ранее РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается, что действие происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. "Там были туристы, но их забрал другой наш катер. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока не известно, почему начался пожар.
https://ria.ru/20250629/katamaran-2026096036.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы

Находившиеся на загоревшемся у Владивостока катамаране туристы не пострадали

© СоцсетиВозгорание на маломерном судне в заливе Петра Великого во Владивостоке
Возгорание на маломерном судне в заливе Петра Великого во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Соцсети
Возгорание на маломерном судне в заливе Петра Великого во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Туристы были на катамаране, загоревшемся у Владивостока, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель турфирмы-собственника катамарана "Корсар".
Поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщил ранее РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается, что действие происходит у полуострова Шкота во Владивостоке.
"Там были туристы, но их забрал другой наш катер. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пока не известно, почему начался пожар.
Спасатели - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Источник: туристический катамаран, загоревшийся у Владивостока, затонул
Вчера, 08:26
 
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