https://ria.ru/20250629/katamaran-2026172073.html

На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы

На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы - РИА Новости, 29.06.2025

На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы

Туристы были на катамаране, загоревшемся у Владивостока, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель турфирмы-собственника катамарана "Корсар". РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T20:40:00+03:00

2025-06-29T20:40:00+03:00

2025-06-29T20:40:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Туристы были на катамаране, загоревшемся у Владивостока, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель турфирмы-собственника катамарана "Корсар". Поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщил ранее РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается, что действие происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. "Там были туристы, но их забрал другой наш катер. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока не известно, почему начался пожар.

https://ria.ru/20250629/katamaran-2026096036.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край