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На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы
На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы - РИА Новости, 29.06.2025
На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы
Туристы были на катамаране, загоревшемся у Владивостока, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель турфирмы-собственника катамарана "Корсар". РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:40:00+03:00
2025-06-29T20:40:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Туристы были на катамаране, загоревшемся у Владивостока, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель турфирмы-собственника катамарана "Корсар". Поступило сообщение о пожаре на малом судне в акватории Владивостока, к месту направлены специальные службы, данных о пострадавших нет, сообщил ранее РИА Новости представитель Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. В соцсетях разошлись кадры с горящим катамараном, отмечается, что действие происходит у полуострова Шкота во Владивостоке. "Там были туристы, но их забрал другой наш катер. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока не известно, почему начался пожар.
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
На катамаране, загоревшемся у Владивостока, были туристы
Находившиеся на загоревшемся у Владивостока катамаране туристы не пострадали