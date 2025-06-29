https://ria.ru/20250629/kanada-2026158669.html
Трамп объяснил приостановку торговых переговоров с Канадой
Трамп объяснил приостановку торговых переговоров с Канадой - РИА Новости, 29.06.2025
Трамп объяснил приостановку торговых переговоров с Канадой
Торговые переговоры США и Канады остановлены до тех пор, пока Оттава не согласится снизить определенные налоги, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:53:00+03:00
2025-06-29T17:53:00+03:00
2025-06-29T18:06:00+03:00
канада
сша
оттава
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Торговые переговоры США и Канады остановлены до тех пор, пока Оттава не согласится снизить определенные налоги, заявил американский президент Дональд Трамп."До тех пор, пока они не отменят определенные налоги", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя остановку торговых переговоров между США и Канадой.В частности, Трамп указал, что Оттава облагает американскую сельскохозяйственную продукцию сбором в 400%.
https://ria.ru/20250506/kanada-2015406749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, сша, оттава, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Канада, США, Оттава, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп объяснил приостановку торговых переговоров с Канадой
Трамп: переговоры с Канадой остановлены до снижения Оттавой определенных налогов