https://ria.ru/20250629/kanada-2026158669.html

Трамп объяснил приостановку торговых переговоров с Канадой

Трамп объяснил приостановку торговых переговоров с Канадой - РИА Новости, 29.06.2025

Трамп объяснил приостановку торговых переговоров с Канадой

Торговые переговоры США и Канады остановлены до тех пор, пока Оттава не согласится снизить определенные налоги, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:53:00+03:00

2025-06-29T17:53:00+03:00

2025-06-29T18:06:00+03:00

канада

сша

оттава

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Торговые переговоры США и Канады остановлены до тех пор, пока Оттава не согласится снизить определенные налоги, заявил американский президент Дональд Трамп."До тех пор, пока они не отменят определенные налоги", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя остановку торговых переговоров между США и Канадой.В частности, Трамп указал, что Оттава облагает американскую сельскохозяйственную продукцию сбором в 400%.

https://ria.ru/20250506/kanada-2015406749.html

канада

сша

оттава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

канада, сша, оттава, введение трампом пошлин на импорт, в мире