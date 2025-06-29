В СНТ в Калининграде нашли тела несовершеннолетнего и его знакомого
Прокуратура: в СНТ в Калининграде нашли тела 17-летнего парня и его знакомого
© Фото : Прокуратура Калининградской области/TelegramТела несовершеннолетнего и его 18-летнего знакомого обнаружены на территории СНТ в Калининграде
Тела несовершеннолетнего и его 18-летнего знакомого обнаружены на территории СНТ в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Тела несовершеннолетнего и его 18-летнего знакомого обнаружены на территории СНТ в Калининграде, прокуратура контролирует установление обстоятельств их гибели, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Двадцать седьмого июня текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы Калининграда о том, что около 21.00 часов (22.00 мск - ред.) в СНТ "Железнодорожник" на придомовой территории строящегося дома она обнаружила труп своего 18-летнего сына и его 17-летнего знакомого... Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшествия, ход и результаты доследственной проверки по данному факту" - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
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