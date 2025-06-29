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Домашнему яку из Московского зоопарка исполнился год - РИА Новости, 29.06.2025
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Хорошие новости
 
16:36 29.06.2025 (обновлено: 20:37 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/jak-2026151592.html
Домашнему яку из Московского зоопарка исполнился год
Домашнему яку из Московского зоопарка исполнился год - РИА Новости, 29.06.2025
Домашнему яку из Московского зоопарка исполнился год
Самке домашнего яка Изабелле из Московского зоопарка исполнился год, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 29.06.2025
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Самке домашнего яка Изабелле из Московского зоопарка исполнился год, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Нашей красавице, домашнему яку Изабелле, уже исполнился год. В честь такой знаменательной даты сотрудники подготовили обогащение среды и поздравили ее с первым годом жизни", — рассказали там. Отмечается, что Изабелла уже почти догнала в размере мать и весит 175 килограммов.
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Домашнему яку из Московского зоопарка исполнился год

В Московском зоопарке домашнему яку Изабелле исполнился год

© Московский зоопарк/TelegramСамка домашнего яка Изабелла
Самка домашнего яка Изабелла - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Московский зоопарк/Telegram
Самка домашнего яка Изабелла
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Самке домашнего яка Изабелле из Московского зоопарка исполнился год, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
"Нашей красавице, домашнему яку Изабелле, уже исполнился год. В честь такой знаменательной даты сотрудники подготовили обогащение среды и поздравили ее с первым годом жизни", — рассказали там.
Отмечается, что Изабелла уже почти догнала в размере мать и весит 175 килограммов.
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