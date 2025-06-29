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Домашнему яку из Московского зоопарка исполнился год

Домашнему яку из Московского зоопарка исполнился год - РИА Новости, 29.06.2025

Домашнему яку из Московского зоопарка исполнился год

Самке домашнего яка Изабелле из Московского зоопарка исполнился год, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T16:36:00+03:00

2025-06-29T16:36:00+03:00

2025-06-29T20:37:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Самке домашнего яка Изабелле из Московского зоопарка исполнился год, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Нашей красавице, домашнему яку Изабелле, уже исполнился год. В честь такой знаменательной даты сотрудники подготовили обогащение среды и поздравили ее с первым годом жизни", — рассказали там. Отмечается, что Изабелла уже почти догнала в размере мать и весит 175 килограммов.

https://ria.ru/20250207/luchik-1997901382.html

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общество, московский зоопарк