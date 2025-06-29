https://ria.ru/20250629/ivano-frankovsk-2026085391.html
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Ивано-Франковске прогремели взрывы - РИА Новости, 29.06.2025
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Ивано-Франковск на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T04:38:00+03:00
2025-06-29T04:38:00+03:00
2025-06-29T04:43:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Ивано-Франковск на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. "В Ивано-Франковске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, почти на всей территории страны, за исключением Полтавской области, объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковск, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковске прогремели взрывы
В Ивано-Франковске после воздушной тревоги прогремели взрывы