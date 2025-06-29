Иран не представляет угрозу для главы МАГАТЭ, заявили в ООН
Постпред при ООН Иравани: Иран не представляет угрозы для главы МАГАТЭ Гросси
Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Иран не представляет угрозу для генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.
Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах
28 июня, 18:10
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что желание гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осмотреть подвергшиеся ударам объекты иранской ядерной программы бессмысленно и может нести злой умысел. Он отметил, что парламент Ирана принял решение о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ по причине того, что гендиректор агентства сыграл роль в сокрытии информации о том, что еще десять лет назад агентство официально объявило "все проблемы решенными".
В четверг спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".