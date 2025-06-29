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Иран может возобновить сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости, 29.06.2025
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20:58 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/iran-2026172970.html
Иран может возобновить сотрудничество с МАГАТЭ
Иран может возобновить сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости, 29.06.2025
Иран может возобновить сотрудничество с МАГАТЭ
Иран может возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), когда оно начнет выполнять свои обязательства, заявил постпред... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:58:00+03:00
2025-06-29T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Иран может возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), когда оно начнет выполнять свои обязательства, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани. В четверг спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов. "Наше сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено, потому что агентство не выполнило (свои обязательства - ред.)... Пока это условие не будет выполнено, наше сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено. Но как только это будет сделано... мы можем возобновить нашу совместную работу", - сказал Иравани в интервью американскому телеканалу CBS. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250628/nato-2025946275.html
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в мире, иран, израиль, сша, амир саид иравани, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, энергетика, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Амир Саид Иравани, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Энергетика, Обострение отношений США и Ирана
Иран может возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

Постпред при ООН Иравани: Иран может возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Иран может возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), когда оно начнет выполнять свои обязательства, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.
В четверг спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов.
«
"Наше сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено, потому что агентство не выполнило (свои обязательства - ред.)... Пока это условие не будет выполнено, наше сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено. Но как только это будет сделано... мы можем возобновить нашу совместную работу", - сказал Иравани в интервью американскому телеканалу CBS.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
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В миреИранИзраильСШААмир Саид ИраваниМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеЭнергетикаОбострение отношений США и Ирана
 
 
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