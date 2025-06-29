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Иран никогда не прекратит обогащать уран, заявил постпред ИРИ при ООН - РИА Новости, 29.06.2025
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20:51 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/iran-2026172683.html
Иран никогда не прекратит обогащать уран, заявил постпред ИРИ при ООН
Иран никогда не прекратит обогащать уран, заявил постпред ИРИ при ООН - РИА Новости, 29.06.2025
Иран никогда не прекратит обогащать уран, заявил постпред ИРИ при ООН
Иран никогда не прекратит заниматься обогащением урана, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T20:51:00+03:00
2025-06-29T20:51:00+03:00
в мире
иран
амир саид иравани
оон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Иран никогда не прекратит заниматься обогащением урана, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани. "Я думаю, что обогащение (урана - ред.) никогда не прекратится", - заявил Иравани в интервью американскому телеканалу CBS. Он отметил, что в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Тегеран обладает неотъемлемым правом на развитие своей мирной атомной программы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250628/nato-2025946275.html
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в мире, иран, амир саид иравани, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, уран, израиль, сша
В мире, Иран, Амир Саид Иравани, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Уран, Израиль, США
Иран никогда не прекратит обогащать уран, заявил постпред ИРИ при ООН

Постпред при ООН Иравани: Иран никогда не прекратит заниматься обогащением урана

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranОбъект по обогащению урана в Натанзе
Объект по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Объект по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Иран никогда не прекратит заниматься обогащением урана, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.
«
"Я думаю, что обогащение (урана - ред.) никогда не прекратится", - заявил Иравани в интервью американскому телеканалу CBS.
Он отметил, что в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Тегеран обладает неотъемлемым правом на развитие своей мирной атомной программы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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В миреИранАмир Саид ИраваниООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеУранИзраильСША
 
 
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