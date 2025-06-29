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Иран никогда не прекратит обогащать уран, заявил постпред ИРИ при ООН

Иран никогда не прекратит обогащать уран, заявил постпред ИРИ при ООН - РИА Новости, 29.06.2025

Иран никогда не прекратит обогащать уран, заявил постпред ИРИ при ООН

Иран никогда не прекратит заниматься обогащением урана, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T20:51:00+03:00

2025-06-29T20:51:00+03:00

2025-06-29T20:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Иран никогда не прекратит заниматься обогащением урана, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани. "Я думаю, что обогащение (урана - ред.) никогда не прекратится", - заявил Иравани в интервью американскому телеканалу CBS. Он отметил, что в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Тегеран обладает неотъемлемым правом на развитие своей мирной атомной программы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250628/nato-2025946275.html

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