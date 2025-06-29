https://ria.ru/20250629/iran-2026162523.html

МАГАТЭ: вопрос иранской ядерной программы не решить военным путем

МАГАТЭ: вопрос иранской ядерной программы не решить военным путем - РИА Новости, 29.06.2025

МАГАТЭ: вопрос иранской ядерной программы не решить военным путем

Вопрос ядерной программы Ирана не может быть решен военным путем, убежден генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:50:00+03:00

2025-06-29T18:50:00+03:00

2025-06-29T18:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Вопрос ядерной программы Ирана не может быть решен военным путем, убежден генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Мы это не решим окончательно военным путем", - заявил он в интервью телеканалу CBS News. Гросси добавил, что исламская республика является "очень развитым государством" с точки зрения ядерных технологий и сохранила промышленный потенциал в этой области, вопреки ударам Израиля и США. "Но прежде всего, у них не было ядерного оружия. Хорошо? Это должно быть сказано. МАГАТЭ не судит о намерениях", - подчеркнул глава международной организации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250626/iran-2025540896.html

https://ria.ru/20250624/iran-2025222852.html

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в мире, иран, сша, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте