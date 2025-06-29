Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ: вопрос иранской ядерной программы не решить военным путем - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/iran-2026162523.html
МАГАТЭ: вопрос иранской ядерной программы не решить военным путем
МАГАТЭ: вопрос иранской ядерной программы не решить военным путем - РИА Новости, 29.06.2025
МАГАТЭ: вопрос иранской ядерной программы не решить военным путем
Вопрос ядерной программы Ирана не может быть решен военным путем, убежден генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T18:50:00+03:00
2025-06-29T18:50:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
рафаэль гросси
дональд трамп
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Вопрос ядерной программы Ирана не может быть решен военным путем, убежден генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Мы это не решим окончательно военным путем", - заявил он в интервью телеканалу CBS News. Гросси добавил, что исламская республика является "очень развитым государством" с точки зрения ядерных технологий и сохранила промышленный потенциал в этой области, вопреки ударам Израиля и США. "Но прежде всего, у них не было ядерного оружия. Хорошо? Это должно быть сказано. МАГАТЭ не судит о намерениях", - подчеркнул глава международной организации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250626/iran-2025540896.html
https://ria.ru/20250624/iran-2025222852.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МАГАТЭ: вопрос иранской ядерной программы не решить военным путем

Гросси: вопрос ядерной программы Ирана не может быть решен военным путем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Вопрос ядерной программы Ирана не может быть решен военным путем, убежден генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Мы это не решим окончательно военным путем", - заявил он в интервью телеканалу CBS News.
Флаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Иране утвердили проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
26 июня, 13:07
Гросси добавил, что исламская республика является "очень развитым государством" с точки зрения ядерных технологий и сохранила промышленный потенциал в этой области, вопреки ударам Израиля и США.
"Но прежде всего, у них не было ядерного оружия. Хорошо? Это должно быть сказано. МАГАТЭ не судит о намерениях", - подчеркнул глава международной организации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран отброшен назад в развитии ядерной программы, заявил Гросси
24 июня, 23:32
 
В миреИранСШАИзраильРафаэль ГроссиДональд ТрампМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала