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Ульянов назвал позицию США и Израиля по Ирану совершенно иррациональной

Ульянов назвал позицию США и Израиля по Ирану совершенно иррациональной - РИА Новости, 29.06.2025

Ульянов назвал позицию США и Израиля по Ирану совершенно иррациональной

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал позицию США и Израиля по иранской ядерной программе "совершенно иррациональной" и... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:05:00+03:00

2025-06-29T17:05:00+03:00

2025-06-29T17:05:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал позицию США и Израиля по иранской ядерной программе "совершенно иррациональной" и отметил, что в ней нет даже намёка на объективность ввиду отсутствия доказательств того, что Тегеран держит курс на производство ядерного оружия. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. "Позиция США и Израиля по иранской ядерной программе совершенно иррациональна. В ней нет даже намека на какую-либо объективность. Вашингтон и Западный Иерусалим убедили себя в том, что Тегеран держит курс на производство ядерного оружия, хотя никаких доказательств этого нет. Уже четверть века Израиль регулярно утверждает, что "Иран находится на расстоянии нескольких недель от создания ядерной бомбы". Эти прогнозы раз за разом оказываются надуманными, но Западный Иерусалим твердо стоит на своем. Более того, как видим, готов даже прибегнуть к применению военной силы, чтобы устранить угрозу, наличие которой ничем не подтверждено", - написал Ульянов в своём Telegram-канале. Он добавил, что Тегеран на протяжении года "терпел безобразие" в виде выхода США из сделки в 2018 году и начала Трампом "кампании максимального давления" на Иран, а после в качестве противодействия начал "отклоняться по нарастающей" от условий ядерной сделки. "В результате уровень обогащения урана поднялся до 60 %. И это, называя вещи своими именами, прямой результат политики США и Израиля, которая остается абсолютно иррациональной", - подчеркнул постпред РФ. По его мнению, недавний обмен ударами "вряд ли что-то изменит в принципиальном плане" в ситуации вокруг ядерной программы Ирана, и единственный выход - политико-дипломатическими средствами договариваться о том, как обеспечить безусловное соблюдение прав и обязательств Ирана по ДНЯО при одновременной отмене санкций. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250629/bomba-2026054357.html

https://ria.ru/20250628/vostok-2025889093.html

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https://ria.ru/20250627/izrail-2025585899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, михаил ульянов (дипломат), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране