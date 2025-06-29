https://ria.ru/20250629/iran-2026143071.html

В Тегеране заявили о задержании агента "Моссада"

В Тегеране заявили о задержании агента "Моссада" - РИА Новости, 29.06.2025

В Тегеране заявили о задержании агента "Моссада"

Лицо, обвиняемое в шпионаже на израильскую внешнюю разведку "Моссад" и занимавшееся сборкой беспилотных летательных аппаратов, задержали на одной из станций... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T14:56:00+03:00

2025-06-29T14:56:00+03:00

2025-06-29T15:01:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Лицо, обвиняемое в шпионаже на израильскую внешнюю разведку "Моссад" и занимавшееся сборкой беспилотных летательных аппаратов, задержали на одной из станций метро иранской столицы, заявил официальный представитель сил правопорядка Ирана Саид Монтазер оль-Махди."На станции (тегеранского - ред.) метро "Имам Хомейни" задержан агент "Моссада", занимавшийся сборкой дронов на западе провинции Тегеран и отправлявший (Израилю - ред.) сообщения о работе ПВО страны", - приводит слова официального представителя иранская телерадиокомпания IRIB.Представитель сил правопорядка исламской республики также отметил, что задержанный занимался отправкой точного местоположения стратегически важных объектов.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250627/izrail-2025585899.html

https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тегеран (город), моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, в мире