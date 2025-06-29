В Тегеране заявили о задержании агента "Моссада"
В Тегеране заявили о задержании занимавшегося сборкой БПЛА агента "Моссада"
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Лицо, обвиняемое в шпионаже на израильскую внешнюю разведку "Моссад" и занимавшееся сборкой беспилотных летательных аппаратов, задержали на одной из станций метро иранской столицы, заявил официальный представитель сил правопорядка Ирана Саид Монтазер оль-Махди.
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Представитель сил правопорядка исламской республики также отметил, что задержанный занимался отправкой точного местоположения стратегически важных объектов.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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