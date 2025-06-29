Иран пригрозил Израилю жестким ответом в случае повторения агрессии
Глава генштаба Мусави: Иран сомневается, что Тель-Авив будет соблюдать перемирие
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Иран сомневается в приверженности Израиля договоренностям о прекращении огня и готов дать Тель-Авиву жесткий ответ, если агрессия в отношении Тегерана повторится, заявил в разговоре с министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом глава генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави.
"Мы (Иран - ред.) не начинали войну, однако мы ответили агрессору со всей имеющейся у нас мощью, и, поскольку у нас есть полные сомнения в приверженности противника своим обязательствам... включая (обязательства по - ред.) прекращению огня, мы готовы дать ему жесткий ответ в случае повторения агрессии", - приводит слова Мусави агентство Tasnim.
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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".