https://ria.ru/20250629/iran-2026117571.html

В Иране заявили о гибели 71 человека при атаке Израиля на тюрьму в Тегеране

В Иране заявили о гибели 71 человека при атаке Израиля на тюрьму в Тегеране - РИА Новости, 29.06.2025

В Иране заявили о гибели 71 человека при атаке Израиля на тюрьму в Тегеране

Семьдесят один человек погиб в результате атаки Израиля на тюрьму "Эвин" в понедельник, заявил официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T10:48:00+03:00

2025-06-29T10:48:00+03:00

2025-06-29T10:48:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Семьдесят один человек погиб в результате атаки Израиля на тюрьму "Эвин" в понедельник, заявил официальный представитель судебной власти Ирана Асгар Джахангир. В понедельник иранские СМИ сообщили, что Израиль совершил атаки на некоторые районы Тегерана, в том числе в северной части столицы. Под удары, по данным иранской телерадиокомпании IRIB, попали, в числе прочего, жилые дома, а также тюрьма "Эвин". По сообщению агентства Tasnim во вторник, часть административного здания тюрьмы была разрушена. ряд работников тюрьмы, заключенные и посетители получили ранения. Кроме того, есть один погибший, добавило агентство. "В ходе нападения на тюрьму "Эвин" погиб 71 человек, в том числе административный персонал тюрьмы, солдаты-призывники, заключенные, члены семей заключенных, которые приезжали в тюрьму для встречи или выяснения судебных вопросов по... заключенным, и жители близлежащих от тюрьмы домов", - приводит слова Джахангира агентство Mizan. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250627/izrail-2025585899.html

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Удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране Израиль нанес удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране, он подорван, утверждает иранское ТВ. 2025-06-29T10:48 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте