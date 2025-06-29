https://ria.ru/20250629/iran--2026154648.html

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 30 июня

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 30 июня - РИА Новости, 29.06.2025

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 30 июня

Отмена внутренних и международных перелетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлена до 13.30 мск 30 июня, передает агентство Mehr со... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:11:00+03:00

2025-06-29T17:11:00+03:00

2025-06-29T17:17:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 29 июн - РИА Новости. Отмена внутренних и международных перелетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлена до 13.30 мск 30 июня, передает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя иранского министерства дорог и городского развития Маджида Ахавана."Официальный представитель министерства дорог и городского развития сообщил, что запрет на внутренние и международные рейсы на севере, юге и западе (воздушного пространства - ред.) страны продлен до 14.00 (по местному времени, то есть, до 13.30 мск - ред.) завтра, понедельник, 30 июня", - говорится в сообщении агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250629/evropa-2025891110.html

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, сша, израиль, дональд трамп