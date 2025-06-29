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Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси

Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси - РИА Новости, 29.06.2025

Зурабишвили выступила на митинге в Тбилиси

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз выступила на акции протеста в Тбилиси и призвала оппозицию к единству, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T22:27:00+03:00

2025-06-29T22:27:00+03:00

2025-06-29T22:27:00+03:00

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 29 июн - РИА Новости. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз выступила на акции протеста в Тбилиси и призвала оппозицию к единству, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в столице Грузии проходит акция протеста оппозиционных партий и их сторонников. Проспект Руставели перед зданием парламента, где собрались протестующие, все еще перекрыт. При этом митинг на данный момент немногочисленный. Его участники требуют освободить задержанных активистов и лидеров оппозиционных партий. Зурабишвили неоднократно выступала на митингах в поддержку оппозиционеров. "Я буду там, где есть единство. Если вы спросите меня, какие у меня амбиции, то у меня есть единственная цель - спасти страну вместе... Они (власти - ред.) не смогут сделать что-либо, есть мы будем едины", - заявила Зурабишвили. В Грузии проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Они начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В июне лидеры грузинских оппозиционных партий были заключены под стражу по обвинению в том, что они не явились на заседание комиссии по изучению преступлений времен правления экс-президента Михаила Саакашвили. На семь и восемь месяцев арестованы оппозиционеры Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Ника Мелия, Ника Гварамия, Зураб-Гирчи Джапаридзе, Гиви Таргамадзе, Георгий Вашадзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Временная парламентская следственная комиссия была создана 5 февраля. Она проводит регулярные слушания по разным делам. Большинство грузинских оппозиционеров, которых вызывают на заседание комиссии, отказываются принимать в нем участие. Неявка на заседание комиссии является уголовным преступлением и наказывается штрафом либо лишением свободы сроком до года.

https://ria.ru/20250626/gruziya-2025472874.html

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в мире, грузия, тбилиси, саломе зурабишвили, протесты в грузии — 2024