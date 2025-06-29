https://ria.ru/20250629/gosduma-2026083939.html
В Госдуме назвали самые надежные вложения в России
В Госдуме назвали самые надежные вложения в России - РИА Новости, 29.06.2025
В Госдуме назвали самые надежные вложения в России
Максимально надежными вложениями в России в настоящее время являются банковские депозиты и ОФЗ, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T04:17:00+03:00
2025-06-29T04:17:00+03:00
2025-06-29T04:17:00+03:00
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Максимально надежными вложениями в России в настоящее время являются банковские депозиты и ОФЗ, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставка", - сказал он. Аксаков также отметил, что потенциально более высокую доходность по сравнению с вкладами могут обеспечить акции российских компаний – на данный момент они недооценены из-за санкционных рисков. "При этом и акции, и облигации можно приобретать на ИИС-3, получая преференции в виде вычетов и освобождения доходов от налогов. Но нужно помнить, что риски потерь при вложении в акции могут быть существенно выше по сравнению с ОФЗ", - подчеркнул он. Также депутат указал, что Госдума планирует повысить привлекательность долгосрочных инструментов и внести законопроект об освобождении от НДФЛ процентов по депозитам сроком от трех лет.
https://ria.ru/20250223/investitsii-2001071789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
В Госдуме назвали самые надежные вложения в России
Депутат Аксаков назвал банковские депозиты и ОФЗ надежными вложениями
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Максимально надежными вложениями в России в настоящее время являются банковские депозиты и ОФЗ, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставка", - сказал он.
Аксаков
также отметил, что потенциально более высокую доходность по сравнению с вкладами могут обеспечить акции российских компаний – на данный момент они недооценены из-за санкционных рисков.
"При этом и акции, и облигации можно приобретать на ИИС-3, получая преференции в виде вычетов и освобождения доходов от налогов. Но нужно помнить, что риски потерь при вложении в акции могут быть существенно выше по сравнению с ОФЗ", - подчеркнул он.
Также депутат указал, что Госдума
планирует повысить привлекательность долгосрочных инструментов и внести законопроект об освобождении от НДФЛ процентов по депозитам сроком от трех лет.