https://ria.ru/20250629/germaniya-2026168494.html

Журналист рассказал, как посол ФРГ опозорился в Москве

Журналист рассказал, как посол ФРГ опозорился в Москве - РИА Новости, 29.06.2025

Журналист рассказал, как посол ФРГ опозорился в Москве

Немецкое правительство поступает нелепо, назначая послом в Москве человека, не владеющего русским языком, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T19:51:00+03:00

2025-06-29T19:51:00+03:00

2025-06-29T21:03:00+03:00

германия

москва

в мире

александр ламбсдорф

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Немецкое правительство поступает нелепо, назначая послом в Москве человека, не владеющего русским языком, заявил журналист Чей Боуз в соцсети X. "Германия отправляет посла в Москву. Который не говорит по-русски. Серьезно. Он не говорит ни слова по-русски. Добро пожаловать в мир клоунов", — написал он.Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф прибыл в МИД России 27 июня, где ему было объявлено об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов.Глава немецкого диппредставительства пробыл в здании МИД около десяти минут, после чего вынужден был уйти, чтобы найти переводчика в связи с незнанием русского языка. На вопросы журналистов он ответил, что после небольшого перерыва снова проведет беседу в министерстве. После возвращения он пробыл в здании дипведомства более двух часов.Официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры из числа немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер на преследование главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова.В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение.

https://ria.ru/20250627/germaniya-2025921762.html

https://ria.ru/20250619/zakharova-2023768857.html

германия

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германия, москва, в мире, александр ламбсдорф