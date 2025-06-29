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Число палестинцев, погибших у центров гумпомощи, выросло до 580 - РИА Новости, 29.06.2025
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21:25 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/gaza-2026174482.html
Число палестинцев, погибших у центров гумпомощи, выросло до 580
Число палестинцев, погибших у центров гумпомощи, выросло до 580 - РИА Новости, 29.06.2025
Число палестинцев, погибших у центров гумпомощи, выросло до 580
Число палестинцев, погибших от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи в секторе Газа с 27 мая, возросло до 580, пострадали более 4 тысяч... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T21:25:00+03:00
2025-06-29T21:25:00+03:00
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
палестина
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число палестинцев, погибших от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи в секторе Газа с 27 мая, возросло до 580, пострадали более 4 тысяч человек, сообщила пресс-служба властей палестинского полуэксклава в воскресенье. "Пресс-службы правительства сектора Газа приводит данные о погибших, пострадавших и пропавших без вести мирных гражданах, убитых оккупационными израильскими силами при попытке получить продовольствие в так называемых американо-израильских центрах распределения гумпомощи с начала их работы 27 мая: погибли 580 человек, пострадали 4 тысячи 216, пропали без вести 39", - говорится в релизе. Согласно заявлению, власти Газы возлагают ответственность за гибель мирных граждан на Израиль и "причастные к геноциду населения сектора Газа государства, прежде всего США, Великобританию, Францию и Германию". Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию. В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории. В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
https://ria.ru/20250628/ssha-2026061268.html
https://ria.ru/20250629/konflikt-1915630213.html
израиль
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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа, Палестина
Число палестинцев, погибших у центров гумпомощи, выросло до 580

Число погибших у центров гумпомощи в секторе Газа палестинцев увеличилось до 580

© AP Photo / Abdel Kareem HanaИзраильский танк рядом с центром распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе
Израильский танк рядом с центром распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Израильский танк рядом с центром распределения гуманитарной помощи в Хан-Юнисе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число палестинцев, погибших от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи в секторе Газа с 27 мая, возросло до 580, пострадали более 4 тысяч человек, сообщила пресс-служба властей палестинского полуэксклава в воскресенье.
"Пресс-службы правительства сектора Газа приводит данные о погибших, пострадавших и пропавших без вести мирных гражданах, убитых оккупационными израильскими силами при попытке получить продовольствие в так называемых американо-израильских центрах распределения гумпомощи с начала их работы 27 мая: погибли 580 человек, пострадали 4 тысячи 216, пропали без вести 39", - говорится в релизе.
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Согласно заявлению, власти Газы возлагают ответственность за гибель мирных граждан на Израиль и "причастные к геноциду населения сектора Газа государства, прежде всего США, Великобританию, Францию и Германию".
Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.
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