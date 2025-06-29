https://ria.ru/20250629/gaz-2026100941.html
Полиция проверит сообщения о распылении газа в ТЦ во Владивостоке
Полиция проверит сообщения о распылении газа в ТЦ во Владивостоке - РИА Новости, 29.06.2025
Полиция проверит сообщения о распылении газа в ТЦ во Владивостоке
Полиция проводит проверку ТЦ во Владивостоке после сообщения о том, что там "распылен газ неизвестного происхождения", сообщает УМВД по Приморскому краю РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T09:15:00+03:00
2025-06-29T09:15:00+03:00
2025-06-29T09:15:00+03:00
владивосток
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку ТЦ во Владивостоке после сообщения о том, что там "распылен газ неизвестного происхождения", сообщает УМВД по Приморскому краю В соцсетях прошла информация об эвакуации ТЦ "Реми" во Владивостоке якобы из-за утечки газа. В минздраве Приморья РИА Новости рассказали, что восемь человек пострадавших, все легкой степени, госпитализация никому не потребовалась. В ГУМЧС по Приморскому края РИА Новости уточнили, что на месте работают спасатели, поступила информация о запахе газа, прошла эвакуация. В правительстве Приморья сообщили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, специалисты следуют на проверку холодильников. "В дежурную (часть - ред.) отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о том, что в одном из магазинов, расположенных на улице Борисенко, распылен газ неизвестного происхождения", - говорится в сообщении. По факту происшествия проводится проверка.
https://ria.ru/20250611/politsija-2022251445.html
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владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Полиция проверит сообщения о распылении газа в ТЦ во Владивостоке
УМВД проверяет данные о распылении неизвестного газа в ТЦ Владивостока