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Глава МВД Германии намерен создать киберкупол над страной, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2025
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18:08 29.06.2025
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Глава МВД Германии намерен создать киберкупол над страной, пишут СМИ
Глава МВД Германии намерен создать киберкупол над страной, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2025
Глава МВД Германии намерен создать киберкупол над страной, пишут СМИ
Глава министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен сотрудничать с Израилем для создания "киберкупола" над ФРГ, сообщает издание Bild. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T18:08:00+03:00
2025-06-29T18:08:00+03:00
в мире
технологии
германия
израиль
александр добриндт
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен сотрудничать с Израилем для создания "киберкупола" над ФРГ, сообщает издание Bild. "Министр внутренних дел хочет создать "киберкупол" для Германии и изложил пять конкретных пунктов для пакта по безопасности и кибербезопасности с Израилем", - говорится в публикации газеты по итогам визита Добриндта в израильский Бат-Ям. Как пишет издание, Добриндт намерен расширить сотрудничество с Израилем в сфере кибербезопасности, усилить гражданскую оборону и систему оповещения в Германии, а также расширить совместную работу органов разведки и безопасности двух стран. Кроме того, министр выступил за создание совместного исследовательского центра в области кибербезопасности и расширение возможностей защиты от беспилотников в Германии. "Одной военной обороны недостаточно для переломного момента в безопасности. Чтобы повысить общие оборонные возможности, также необходима масштабная модернизация гражданской обороны", - заявил Добриндт в комментарии Bild.
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в мире, технологии, германия, израиль, александр добриндт
В мире, Технологии, Германия, Израиль, Александр Добриндт
Глава МВД Германии намерен создать киберкупол над страной, пишут СМИ

Bild: глава МВД ФРГ хочет создать киберкупол над Германией при поддержке Израиля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германия
Флаг Германия - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен сотрудничать с Израилем для создания "киберкупола" над ФРГ, сообщает издание Bild.
"Министр внутренних дел хочет создать "киберкупол" для Германии и изложил пять конкретных пунктов для пакта по безопасности и кибербезопасности с Израилем", - говорится в публикации газеты по итогам визита Добриндта в израильский Бат-Ям.
Как пишет издание, Добриндт намерен расширить сотрудничество с Израилем в сфере кибербезопасности, усилить гражданскую оборону и систему оповещения в Германии, а также расширить совместную работу органов разведки и безопасности двух стран. Кроме того, министр выступил за создание совместного исследовательского центра в области кибербезопасности и расширение возможностей защиты от беспилотников в Германии.
"Одной военной обороны недостаточно для переломного момента в безопасности. Чтобы повысить общие оборонные возможности, также необходима масштабная модернизация гражданской обороны", - заявил Добриндт в комментарии Bild.
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В миреТехнологииГерманияИзраильАлександр Добриндт
 
 
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