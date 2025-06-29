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Глава МВД Германии намерен создать киберкупол над страной, пишут СМИ

Глава МВД Германии намерен создать киберкупол над страной, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2025

Глава МВД Германии намерен создать киберкупол над страной, пишут СМИ

Глава министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен сотрудничать с Израилем для создания "киберкупола" над ФРГ, сообщает издание Bild. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:08:00+03:00

2025-06-29T18:08:00+03:00

2025-06-29T18:08:00+03:00

в мире

технологии

германия

израиль

александр добриндт

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глава министерства внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен сотрудничать с Израилем для создания "киберкупола" над ФРГ, сообщает издание Bild. "Министр внутренних дел хочет создать "киберкупол" для Германии и изложил пять конкретных пунктов для пакта по безопасности и кибербезопасности с Израилем", - говорится в публикации газеты по итогам визита Добриндта в израильский Бат-Ям. Как пишет издание, Добриндт намерен расширить сотрудничество с Израилем в сфере кибербезопасности, усилить гражданскую оборону и систему оповещения в Германии, а также расширить совместную работу органов разведки и безопасности двух стран. Кроме того, министр выступил за создание совместного исследовательского центра в области кибербезопасности и расширение возможностей защиты от беспилотников в Германии. "Одной военной обороны недостаточно для переломного момента в безопасности. Чтобы повысить общие оборонные возможности, также необходима масштабная модернизация гражданской обороны", - заявил Добриндт в комментарии Bild.

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в мире, технологии, германия, израиль, александр добриндт