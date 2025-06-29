https://ria.ru/20250629/finlyandiya-2026160402.html

Авторы петиции за открытие финской границы сочли решение ЕП несправедливым

Авторы петиции за открытие финской границы сочли решение ЕП несправедливым - РИА Новости, 29.06.2025

Авторы петиции за открытие финской границы сочли решение ЕП несправедливым

Решение Европарламента закрыть петицию за открытие Финляндией границы с Россией несправедливо, европейские политики действуют по принципу "рука руку моет" и... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:23:00+03:00

2025-06-29T18:23:00+03:00

2025-06-29T18:23:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Решение Европарламента закрыть петицию за открытие Финляндией границы с Россией несправедливо, европейские политики действуют по принципу "рука руку моет" и игнорируют факты, которые не укладываются в их реальность, заявили РИА Новости авторы петиции - русскоязычное "Александровское общество" в Финляндии. Ранее глава отдела коммуникаций высшего органа исполнительной власти ЕС Алессио Инкорвайя сообщил телерадиовещателю Yle, что Европарламент закрыл рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии об открытии границы с Россией. "Разумеется, решение европарламентского комитета по петициям справедливым мы не считаем. Но за почти два года нашего общения с различными инстанциями в Финляндии и Европе мы неоднократно убеждались в том, что категория "справедливость" вообще не входит в KPI чиновников", - рассказали в "Александровском обществе". Как уточнили авторы петиции, "Александровское общество" пока не получило официального ответа с указанием причин закрытия петиции от ЕП. "Мы общались с комитетом по петициям все то время, что она была на рассмотрении, и обладаем некоторой частью информации. Основная суть в том, что комитет направил запрос в Еврокомиссию, как в ответственный орган, и ждал ответа от них, чтобы принять решение. После нескольких месяцев Еврокомиссия выдала свое заключение, ничем не отличающееся от того, что в свое время напрямую уже получали от них мы. Кратко можно сформулировать суть так: "Есть угроза безопасности, значит можно нарушать права граждан", - добавили в обществе. Авторы петиции рассказали РИА Новости, что направляли в Европарламент подробный разбор несостоятельности аргументации Еврокомиссии, с указанием подзаконных актов, которые нарушаются решением о закрытии границы, но это не помогло. "С сожалением вынуждены признать, что ни о какой независимости, объективности и контроле Европарламентом Еврокомиссии речь не идет, политики действуют по принципу "рука руку моет", а факты, которые не укладываются в их реальность, просто игнорируют", - подчеркнули в "Александровском обществе". По словам авторов петиции, на момент закрытия она набрала 1558 подписей. "Это не так много, учитывая количество людей, пострадавших от закрытия границы, но это просто невероятное число, если посмотреть на другие петиции, принятые к рассмотрению Европарламентом. У большинства из них количество поддерживающих - ноль", - добавили в обществе. Ранее несколько русскоязычных жителей Финляндии подали в ЕСПЧ иск на решение властей Финляндии закрыть границу с Россией. "Что касается дальнейших шагов: на данный момент иск от пострадавших находится на рассмотрении ЕСПЧ. Он коммуницирован, финское правительство должно дать ответ на вопросы суда в срок до 7 июля. Предполагаем, что их ответ будет под копирку списан с ответа Еврокомиссии. Следующим этапом будет ответ пострадавшей стороны, аргументы у нас найдутся, в том числе повторим те, что уже довели до сведения ЕП и ЕК. Хотелось бы надеяться, что судебные органы будут более привержены закону, чем политические. Жизнь покажет", - заключили в "Александровском обществе". Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20250625/rossiya-2025433918.html

https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025530993.html

https://ria.ru/20250625/nato-2025264679.html

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