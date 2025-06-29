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Во Франции забили тревогу из-за решения ЕС после требования Трампа - РИА Новости, 29.06.2025
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16:36 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/evropa-2026151337.html
Во Франции забили тревогу из-за решения ЕС после требования Трампа
Во Франции забили тревогу из-за решения ЕС после требования Трампа - РИА Новости, 29.06.2025
Во Франции забили тревогу из-за решения ЕС после требования Трампа
Читатели Le Figaro возмутились решением стран НАТО увеличить расходы на оборону, как того требовал президент США Дональд Трамп. "Главы европейских стран нелепы... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:36:00+03:00
2025-06-29T16:36:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro возмутились решением стран НАТО увеличить расходы на оборону, как того требовал президент США Дональд Трамп. "Главы европейских стран нелепы и смешны в их желании подчиняться США", — написал один из комментаторов. "Лидеры европейских государств: "мы благодарим нашего доброго хозяина за то, что он заставляет нас потратить намного больше средств на обеспечение нашей обороны", — с иронией написал другой. "Браво, Трамп! Но какая стыдоба для нас: нами правят абсолютно бесхребетные люди без принципов. Лучше уж стать штатами США. По крайней мере, тогда у нас будет правитель с твердым характером", — поделился мнением еще один из пользователей. "Раз уж нам нужно преклонить колено перед сюзереном, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда", — заключили читатели. Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс. В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250626/sammit-2025476469.html
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в мире, сша, франция, дональд трамп, нато, европа
В мире, США, Франция, Дональд Трамп, НАТО, Европа

Во Франции забили тревогу из-за решения ЕС после требования Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro возмутились решением стран НАТО увеличить расходы на оборону, как того требовал президент США Дональд Трамп.

"Главы европейских стран нелепы и смешны в их желании подчиняться США", — написал один из комментаторов.
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"Лидеры европейских государств: "мы благодарим нашего доброго хозяина за то, что он заставляет нас потратить намного больше средств на обеспечение нашей обороны", — с иронией написал другой.

"Браво, Трамп! Но какая стыдоба для нас: нами правят абсолютно бесхребетные люди без принципов. Лучше уж стать штатами США. По крайней мере, тогда у нас будет правитель с твердым характером", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Раз уж нам нужно преклонить колено перед сюзереном, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда", — заключили читатели.

Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.

В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШАФранцияДональд ТрампНАТОЕвропа
 
 
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