Во Франции забили тревогу из-за решения ЕС после требования Трампа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro возмутились решением стран НАТО увеличить расходы на оборону, как того требовал президент США Дональд Трамп.
"Главы европейских стран нелепы и смешны в их желании подчиняться США", — написал один из комментаторов.
"Главы европейских стран нелепы и смешны в их желании подчиняться США", — написал один из комментаторов.
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"Лидеры европейских государств: "мы благодарим нашего доброго хозяина за то, что он заставляет нас потратить намного больше средств на обеспечение нашей обороны", — с иронией написал другой.
"Браво, Трамп! Но какая стыдоба для нас: нами правят абсолютно бесхребетные люди без принципов. Лучше уж стать штатами США. По крайней мере, тогда у нас будет правитель с твердым характером", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Раз уж нам нужно преклонить колено перед сюзереном, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда", — заключили читатели.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
"Браво, Трамп! Но какая стыдоба для нас: нами правят абсолютно бесхребетные люди без принципов. Лучше уж стать штатами США. По крайней мере, тогда у нас будет правитель с твердым характером", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Раз уж нам нужно преклонить колено перед сюзереном, пусть лучше это будет Путин, он симпатичнее Дональда", — заключили читатели.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. В документе упоминается поддержка Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, а также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
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