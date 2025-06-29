https://ria.ru/20250629/efimov-2025896373.html

Ефимов: благодаря льготной аренде в Москве открыли 19 частных детсадов

Ефимов: благодаря льготной аренде в Москве открыли 19 частных детсадов - РИА Новости, 29.06.2025

Ефимов: благодаря льготной аренде в Москве открыли 19 частных детсадов

Благодаря программе льготной аренды в восьми округах Москве инвесторы открыли 19 частных детсадов общей площадью почти 28 тысяч квадратных метров, их могут... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:12:00+03:00

2025-06-29T12:12:00+03:00

2025-06-29T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Благодаря программе льготной аренды в восьми округах Москве инвесторы открыли 19 частных детсадов общей площадью почти 28 тысяч квадратных метров, их могут посещать почти 1,4 тысячи детей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Московская программа "рубль за квадратный метр в год" действует для сферы образования с 2013 года. Инвесторы получают в аренду городские площади, которые необходимо отремонтировать и оснастить оборудованием. Также они должны выполнить требования по ведению образовательной деятельности. После этого компании могут переходить на льготные условия программы."Благодаря ей инвесторы уже открыли 19 частных детских садов в городских зданиях и помещениях. Общая площадь объектов, расположенных в восьми административных округах, составляет 27,8 тысячи квадратных метров. В них создано около 1,4 тысячи мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Право льготной аренды по программе предоставляется на специальных аукционах. По итогам торгов заключаются договоры аренды на 49 лет. В зависимости от объема необходимых ремонтных работ, инвесторам дается от шести месяцев до трех лет на подготовку к открытию. После начала работы образовательного учреждения они могут перейти на льготные условия.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве школы на Складочной улице в Марьиной Роще на 650 учеников, которое завершится в 2025 году. В ней оборудуют многофункциональный зал для мероприятий, медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы и два спортивных зала.

https://ria.ru/20250627/moskva-2025786693.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы