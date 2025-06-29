https://ria.ru/20250629/efimov-2025892833.html

Ефимов: в новой поликлинике в Люблине завершили монолитные работы

Ефимов: в новой поликлинике в Люблине завершили монолитные работы - РИА Новости, 29.06.2025

Ефимов: в новой поликлинике в Люблине завершили монолитные работы

В новой поликлинике на 560 мест в районе Люблино завершили монолитные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T14:12:00+03:00

2025-06-29T14:12:00+03:00

2025-06-29T14:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В новой поликлинике на 560 мест в районе Люблино завершили монолитные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что площадь пятиэтажного здания составляет около 9 тысяч квадратных метров, сюда войдут детская и взрослая поликлиники. Пациентов будут при принимать педиатры, терапевты, кардиологи, неврологи, урологи, эндокринологи, хирурги-ортопеды, лор-специалисты, офтальмологи."Также в здании предусмотрены кабинеты УЗИ, ЭКГ, процедурные. На объекте уже завершились монолитные работы. После окончания строительства застройщик передаст здание в систему здравоохранения Москвы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Поликлинику строят на Люблинской улице в составе ЖК. Детское отделение разместят в левой части здания. Также здесь будут предусмотрены кабинет массажа, физиотерапии, вакцинопрофилактики, залы лечебной физкультуры, молочно-раздаточный пункт, уточняется в пресс-релизе.В сообщении говорится, что также для комфорта пациентов обустроят палаты дневного стационара и кабинеты рентгенодиагностики.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Марьине полностью обновили поликлиники.

https://ria.ru/20250627/efimov-2025797541.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)