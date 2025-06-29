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Ефимов: в новой поликлинике в Люблине завершили монолитные работы - РИА Новости, 29.06.2025
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14:12 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/efimov-2025892833.html
Ефимов: в новой поликлинике в Люблине завершили монолитные работы
Ефимов: в новой поликлинике в Люблине завершили монолитные работы - РИА Новости, 29.06.2025
Ефимов: в новой поликлинике в Люблине завершили монолитные работы
В новой поликлинике на 560 мест в районе Люблино завершили монолитные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:12:00+03:00
2025-06-29T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В новой поликлинике на 560 мест в районе Люблино завершили монолитные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что площадь пятиэтажного здания составляет около 9 тысяч квадратных метров, сюда войдут детская и взрослая поликлиники. Пациентов будут при принимать педиатры, терапевты, кардиологи, неврологи, урологи, эндокринологи, хирурги-ортопеды, лор-специалисты, офтальмологи."Также в здании предусмотрены кабинеты УЗИ, ЭКГ, процедурные. На объекте уже завершились монолитные работы. После окончания строительства застройщик передаст здание в систему здравоохранения Москвы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Поликлинику строят на Люблинской улице в составе ЖК. Детское отделение разместят в левой части здания. Также здесь будут предусмотрены кабинет массажа, физиотерапии, вакцинопрофилактики, залы лечебной физкультуры, молочно-раздаточный пункт, уточняется в пресс-релизе.В сообщении говорится, что также для комфорта пациентов обустроят палаты дневного стационара и кабинеты рентгенодиагностики.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Марьине полностью обновили поликлиники.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в новой поликлинике в Люблине завершили монолитные работы

Ефимов: в новой поликлинике в Люблине подошли к концу монолитные работы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В новой поликлинике на 560 мест в районе Люблино завершили монолитные работы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что площадь пятиэтажного здания составляет около 9 тысяч квадратных метров, сюда войдут детская и взрослая поликлиники. Пациентов будут при принимать педиатры, терапевты, кардиологи, неврологи, урологи, эндокринологи, хирурги-ортопеды, лор-специалисты, офтальмологи.
"Также в здании предусмотрены кабинеты УЗИ, ЭКГ, процедурные. На объекте уже завершились монолитные работы. После окончания строительства застройщик передаст здание в систему здравоохранения Москвы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Поликлинику строят на Люблинской улице в составе ЖК. Детское отделение разместят в левой части здания. Также здесь будут предусмотрены кабинет массажа, физиотерапии, вакцинопрофилактики, залы лечебной физкультуры, молочно-раздаточный пункт, уточняется в пресс-релизе.
В сообщении говорится, что также для комфорта пациентов обустроят палаты дневного стационара и кабинеты рентгенодиагностики.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Марьине полностью обновили поликлиники.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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