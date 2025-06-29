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В ДТП с двумя фурами под Волгоградом погибли двое детей
В ДТП с двумя фурами под Волгоградом погибли двое детей - РИА Новости, 29.06.2025
В ДТП с двумя фурами под Волгоградом погибли двое детей
Двое детей погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T21:32:00+03:00
2025-06-29T21:32:00+03:00
2025-06-29T21:32:00+03:00
происшествия
волгоградская область
россия
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 29 июн - РИА Новости. Двое детей погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков на трассе в Волгоградской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону. По данным полиции, в воскресенье около 19.00 в Михайловском районе произошло ДТП с участием Lada Vesta и двух фур - КамАЗ и Volvo. "В результате ДТП погибли два ребенка- пассажиры легкового автомобиля: девочка 2015 года рождения и мальчик 2018 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что дети ехали без удерживающих устройств.
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происшествия, волгоградская область, россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В ДТП с двумя фурами под Волгоградом погибли двое детей
МВД: при столкновении легковушки с 2 фурами под Волгоградом погибли двое детей