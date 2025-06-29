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В ДТП на Ставрополье погибли пять человек - РИА Новости, 29.06.2025
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07:10 29.06.2025 (обновлено: 15:14 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/dtp-2026090918.html
В ДТП на Ставрополье погибли пять человек
В ДТП на Ставрополье погибли пять человек - РИА Новости, 29.06.2025
В ДТП на Ставрополье погибли пять человек
Пять человек, в том числе 14-летний подросток, погибли в ДТП в Ставропольском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T07:10:00+03:00
2025-06-29T15:14:00+03:00
происшествия
авто
ставропольский край
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пять человек, в том числе 14-летний подросток, погибли в ДТП в Ставропольском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция.По данным ведомства, около 23:20 субботы на 13-м километре автодороги Ставрополь — Изобильный водитель автомобиля "Рено-Дастер" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104."В результате автоаварии скончались пять человек: 39-летний водитель ВАЗа и его 14-летний, 58-летняя и 45-летняя пассажиры, а также 39-летний пассажир "Рено". Также 14-летняя пассажирка отечественного автомобиля, жительница Благодарного округа, и 38-летний водитель "Рено" доставлены в больницу Изобильного", — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.Водитель "Рено" не имел административных правонарушений за последние два года, взяты пробы на алкоголь.
https://ria.ru/20250628/sk-2026067947.html
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происшествия, авто, ставропольский край
Происшествия, Авто, Ставропольский край

В ДТП на Ставрополье погибли пять человек

© Фото : Telegram-канал Госавтоинспекции СтавропольяДТП в Ставропольском крае
ДТП в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© Фото : Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья
ДТП в Ставропольском крае
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пять человек, в том числе 14-летний подросток, погибли в ДТП в Ставропольском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, около 23:20 субботы на 13-м километре автодороги Ставрополь — Изобильный водитель автомобиля "Рено-Дастер" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104.
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"В результате автоаварии скончались пять человек: 39-летний водитель ВАЗа и его 14-летний, 58-летняя и 45-летняя пассажиры, а также 39-летний пассажир "Рено". Также 14-летняя пассажирка отечественного автомобиля, жительница Благодарного округа, и 38-летний водитель "Рено" доставлены в больницу Изобильного", — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Водитель "Рено" не имел административных правонарушений за последние два года, взяты пробы на алкоголь.
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