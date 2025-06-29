https://ria.ru/20250629/dtp-2026090918.html

В ДТП на Ставрополье погибли пять человек

В ДТП на Ставрополье погибли пять человек - РИА Новости, 29.06.2025

В ДТП на Ставрополье погибли пять человек

Пять человек, в том числе 14-летний подросток, погибли в ДТП в Ставропольском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T07:10:00+03:00

2025-06-29T07:10:00+03:00

2025-06-29T15:14:00+03:00

происшествия

авто

ставропольский край

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пять человек, в том числе 14-летний подросток, погибли в ДТП в Ставропольском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция.По данным ведомства, около 23:20 субботы на 13-м километре автодороги Ставрополь — Изобильный водитель автомобиля "Рено-Дастер" выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104."В результате автоаварии скончались пять человек: 39-летний водитель ВАЗа и его 14-летний, 58-летняя и 45-летняя пассажиры, а также 39-летний пассажир "Рено". Также 14-летняя пассажирка отечественного автомобиля, жительница Благодарного округа, и 38-летний водитель "Рено" доставлены в больницу Изобильного", — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.Водитель "Рено" не имел административных правонарушений за последние два года, взяты пробы на алкоголь.

https://ria.ru/20250628/sk-2026067947.html

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ставропольский край

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Дарья Буймова

происшествия, авто, ставропольский край