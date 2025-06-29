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Над Брянской и Белгородской областями сбили три украинских дрона

Над Брянской и Белгородской областями сбили три украинских дрона - РИА Новости, 29.06.2025

Над Брянской и Белгородской областями сбили три украинских дрона

Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территориями Брянской и Белгородской областей, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:20:00+03:00

2025-06-29T18:20:00+03:00

2025-06-29T18:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июня - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территориями Брянской и Белгородской областей, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "29 июня с 16.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Брянской области, и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250628/pvo-2026001963.html

белгородская область

брянская область

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безопасность, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)