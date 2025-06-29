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В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю - РИА Новости, 29.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/dnr-2026147089.html
В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю
В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю - РИА Новости, 29.06.2025
В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю
В ДНР сорвали 349 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:42:00+03:00
2025-06-29T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
горловка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. В ДНР сорвали 349 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачено 349 вражеских беспилотников. Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 161 беспилотник, над Горловкой - 188", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что противник вел активную разведывательную деятельность вблизи строительных объектов в центральных районах Донецка. Также враг предпринял попытки атак объектов газоснабжения и электроподстанции Донецка и Горловки. Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены на местах падения взрывотехниками регионального Управления ФСБ России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю

УФСБ: система РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехватила 349 украинских дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ПВО в зоне спецоперации
Боевое дежурство расчета ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчета ПВО в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. В ДНР сорвали 349 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачено 349 вражеских беспилотников. Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 161 беспилотник, над Горловкой - 188", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что противник вел активную разведывательную деятельность вблизи строительных объектов в центральных районах Донецка. Также враг предпринял попытки атак объектов газоснабжения и электроподстанции Донецка и Горловки.
Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены на местах падения взрывотехниками регионального Управления ФСБ России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияГорловкаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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