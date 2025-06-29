https://ria.ru/20250629/dnr-2026147089.html

В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю

В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю - РИА Новости, 29.06.2025

В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю

В ДНР сорвали 349 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:42:00+03:00

2025-06-29T15:42:00+03:00

2025-06-29T15:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

горловка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. В ДНР сорвали 349 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачено 349 вражеских беспилотников. Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 161 беспилотник, над Горловкой - 188", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что противник вел активную разведывательную деятельность вблизи строительных объектов в центральных районах Донецка. Также враг предпринял попытки атак объектов газоснабжения и электроподстанции Донецка и Горловки. Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены на местах падения взрывотехниками регионального Управления ФСБ России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность