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В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю
В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю - РИА Новости, 29.06.2025
В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю
В ДНР сорвали 349 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:42:00+03:00
2025-06-29T15:42:00+03:00
2025-06-29T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. В ДНР сорвали 349 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехвачено 349 вражеских беспилотников. Из них над Донецком и Макеевкой нейтрализовано 161 беспилотник, над Горловкой - 188", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что противник вел активную разведывательную деятельность вблизи строительных объектов в центральных районах Донецка. Также враг предпринял попытки атак объектов газоснабжения и электроподстанции Донецка и Горловки. Все взрывоопасные предметы и составные части БПЛА изъяты и уничтожены на местах падения взрывотехниками регионального Управления ФСБ России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР сорвали 349 атак украинских дронов за неделю
УФСБ: система РЭБ "Купол Донбасса" за неделю перехватила 349 украинских дронов