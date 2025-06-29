https://ria.ru/20250629/dipfeyk-2026087446.html

В Минюсте рассказали, как определяются дипфейки

В Минюсте рассказали, как определяются дипфейки - РИА Новости, 29.06.2025

В Минюсте рассказали, как определяются дипфейки

Судебные эксперты определяют дипфейки также, как и признаки монтажа или изменения в видео, специальная экспертиза для выявления дипфейков пока не требуется,... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T05:25:00+03:00

2025-06-29T05:25:00+03:00

2025-06-29T05:25:00+03:00

общество

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Судебные эксперты определяют дипфейки также, как и признаки монтажа или изменения в видео, специальная экспертиза для выявления дипфейков пока не требуется, рассказал в интервью РИА Новости первый замминистра юстиции Евгений Забарчук. "Создание нового самостоятельного вида экспертиз на сегодняшний день представляется преждевременным ввиду возникновения новых направлений исследований и задач. К примеру, определение дипфейков осуществляется аналогично существующему порядку выявления признаков монтажных вмешательств и изменений в видеоматериалах", - сказал он. Забарчук добавил, что для синтезированных изображений или голосовых данных основной задачей становится установление первоначального источника материала, а само по себе такое цифровое изображение признается условным оригиналом, и ключевой вопрос заключается в идентификации создателя файла и определении целей его распространения, что относится к компетенции правоохранительных органов, отслеживающих путь перемещения файлов в интернете. По словам первого замминистра, судебные эксперты приоритетное внимание уделяют установлению способа формирования цифрового объекта, источников его происхождения и внесенных модификаций до поступления материала в распоряжение судебных инстанций. "Решение указанных вопросов требует комплексного подхода, объединяющего усилия экспертов, сотрудников следствия и оперативно-розыскных подразделений, обеспечивающих предоставление необходимых цифровых доказательств", - заключил он. День судебного эксперта отмечается в России 28 июня. Профессиональный праздник был установлен постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанного 29 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20250112/moshenniki-1993318039.html

https://ria.ru/20250114/dipfeyk-1993569053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, михаил мишустин