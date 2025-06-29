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В Кремле рассказали о диалоге с администрацией Байдена - РИА Новости, 29.06.2025
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13:15 29.06.2025 (обновлено: 13:30 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/dialog-2026132932.html
В Кремле рассказали о диалоге с администрацией Байдена
В Кремле рассказали о диалоге с администрацией Байдена - РИА Новости, 29.06.2025
В Кремле рассказали о диалоге с администрацией Байдена
Россия по различным каналам вела диалог и с администрацией Джо Байдена, но тональность тогда была другой, в отличие диалога с командой Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T13:15:00+03:00
2025-06-29T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия по различным каналам вела диалог и с администрацией Джо Байдена, но тональность тогда была другой, в отличие диалога с командой Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."C прошлой администрацией, понимаете, как бы сказать, тональность диалога была другая. Мы же по различным линиям тоже с ними разговаривали, но разговор сводился к тому, что каждая сторона буквально по бумажке зачитывала официальную позицию свою. То есть дискуссии как таковой, отхода от каких-то твердых, закрепленных позиций даже не просматривалось. А здесь сейчас идет диалог, который дает возможность как-то чуть-чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть", - сказал Ушаков журналисту России 1 Павлу Зарубину.
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россия, сша, в мире
Россия, США, В мире
В Кремле рассказали о диалоге с администрацией Байдена

Ушаков: РФ вела диалог и с администрацией Байдена, но тональность была другой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме
Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия по различным каналам вела диалог и с администрацией Джо Байдена, но тональность тогда была другой, в отличие диалога с командой Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"C прошлой администрацией, понимаете, как бы сказать, тональность диалога была другая. Мы же по различным линиям тоже с ними разговаривали, но разговор сводился к тому, что каждая сторона буквально по бумажке зачитывала официальную позицию свою. То есть дискуссии как таковой, отхода от каких-то твердых, закрепленных позиций даже не просматривалось. А здесь сейчас идет диалог, который дает возможность как-то чуть-чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть", - сказал Ушаков журналисту России 1 Павлу Зарубину.
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