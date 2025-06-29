https://ria.ru/20250629/dialog-2026132932.html

В Кремле рассказали о диалоге с администрацией Байдена

В Кремле рассказали о диалоге с администрацией Байдена - РИА Новости, 29.06.2025

В Кремле рассказали о диалоге с администрацией Байдена

Россия по различным каналам вела диалог и с администрацией Джо Байдена, но тональность тогда была другой, в отличие диалога с командой Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T13:15:00+03:00

2025-06-29T13:15:00+03:00

2025-06-29T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия по различным каналам вела диалог и с администрацией Джо Байдена, но тональность тогда была другой, в отличие диалога с командой Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."C прошлой администрацией, понимаете, как бы сказать, тональность диалога была другая. Мы же по различным линиям тоже с ними разговаривали, но разговор сводился к тому, что каждая сторона буквально по бумажке зачитывала официальную позицию свою. То есть дискуссии как таковой, отхода от каких-то твердых, закрепленных позиций даже не просматривалось. А здесь сейчас идет диалог, который дает возможность как-то чуть-чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть", - сказал Ушаков журналисту России 1 Павлу Зарубину.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, в мире