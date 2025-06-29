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ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Брянской и Курской областями - РИА Новости, 29.06.2025

ПВО сбила восемь украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

Российская противоздушная оборона перехватила и уничтожила 8 украинских беспилотников: семь - над Брянской областью и один - над Курской областью, сообщило в... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T12:33:00+03:00

2025-06-29T12:33:00+03:00

2025-06-29T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

брянская область

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МОСКВА, 29 июня - РИА Новости. Российская противоздушная оборона перехватила и уничтожила 8 украинских беспилотников: семь - над Брянской областью и один - над Курской областью, сообщило в воскресение Минобороны РФ."Двадцать девятого июня с 8.50 мск до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Брянской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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брянская область

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безопасность, курская область, россия, брянская область