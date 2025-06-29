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В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 29.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:49 29.06.2025 (обновлено: 06:53 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/bezopasnost-2026088319.html
В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники
В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 29.06.2025
В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники
Силы ПВО ночью ликвидировали БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:49:00+03:00
2025-06-29T06:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
куйбышевский район
юрий слюсарь
беспилотники
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Силы ПВО ночью ликвидировали БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе", — написал он.По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждений на земле также не обнаружено, добавил чиновник.Дополнительная информация уточняется, заключил Слюсарь.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, куйбышевский район, юрий слюсарь , беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Куйбышевский район, Юрий Слюсарь , Беспилотники
В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники

Слюсарь: ПВО в Ростовской области уничтожила БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Силы ПВО ночью ликвидировали БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«
"Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе", — написал он.
По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждений на земле также не обнаружено, добавил чиновник.
Дополнительная информация уточняется, заключил Слюсарь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьКуйбышевский районЮрий СлюсарьБеспилотники
 
 
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