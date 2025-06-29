https://ria.ru/20250629/bezopasnost-2026088319.html

В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники

В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 29.06.2025

В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники

Силы ПВО ночью ликвидировали БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T05:49:00+03:00

2025-06-29T05:49:00+03:00

2025-06-29T06:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

куйбышевский район

юрий слюсарь

беспилотники

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Силы ПВО ночью ликвидировали БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе", — написал он.По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждений на земле также не обнаружено, добавил чиновник.Дополнительная информация уточняется, заключил Слюсарь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

куйбышевский район

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Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, куйбышевский район, юрий слюсарь , беспилотники