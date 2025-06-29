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В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники
В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 29.06.2025
В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники
Силы ПВО ночью ликвидировали БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:49:00+03:00
2025-06-29T05:49:00+03:00
2025-06-29T06:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
куйбышевский район
юрий слюсарь
беспилотники
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Силы ПВО ночью ликвидировали БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе", — написал он.По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждений на земле также не обнаружено, добавил чиновник.Дополнительная информация уточняется, заключил Слюсарь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, куйбышевский район, юрий слюсарь , беспилотники
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В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники
Слюсарь: ПВО в Ростовской области уничтожила БПЛА ВСУ