https://ria.ru/20250629/belgrad-2026081647.html

При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских

При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских - РИА Новости, 29.06.2025

При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских

Шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, заявил директор полиции Сербии Драган Васильевич. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T03:24:00+03:00

2025-06-29T03:24:00+03:00

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БЕЛГРАД, 29 июн — РИА Новости. Шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, заявил директор полиции Сербии Драган Васильевич."Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идет речь", — цитирует его пресс-служба ведомства.Васильевич добавил, что полиции пришлось применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течение пяти-шести минут.Как начались беспорядкиПротесты в Белграде

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), ивица дачич, александр вучич, ана брнабич