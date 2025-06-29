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При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских - РИА Новости, 29.06.2025
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03:24 29.06.2025 (обновлено: 08:37 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/belgrad-2026081647.html
При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских
При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских - РИА Новости, 29.06.2025
При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских
Шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, заявил директор полиции Сербии Драган Васильевич. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T03:24:00+03:00
2025-06-29T08:37:00+03:00
в мире
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БЕЛГРАД, 29 июн — РИА Новости. Шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, заявил директор полиции Сербии Драган Васильевич."Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идет речь", — цитирует его пресс-служба ведомства.Васильевич добавил, что полиции пришлось применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течение пяти-шести минут.Как начались беспорядкиПротесты в Белграде
https://ria.ru/20250626/serbiya-2025480340.html
сербия
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60
Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде
Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-29T03:24
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PT0M30S
Стычки между протестующими и полицией в центре Белграда
Протестующие в Белграде закидывают полицию различными предметами и пиротехникой, передает корреспондент РИА Новости.
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Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, которые вытеснили их с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-29T03:24
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PT0M25S
Акция протеста в центре Белграда с требованием досрочных выборов
Требующие проведения досрочных выборов в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня в 22.00 мск истекает срок их ультиматума - назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед парламентом. Студенты, поддерживающие главу государства и выступающие за возобновление работы вузов, в это же время проводят культурные мероприятия, посвященные празднику Видовдан. Президент Сербии Вучич сегодня заявил, что ожидает насилия со стороны участников вечерней акции протеста.
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в мире, сербия, белград (город), ивица дачич, александр вучич, ана брнабич
В мире, Сербия, Белград (город), Ивица Дачич, Александр Вучич, Ана Брнабич
При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских

При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских и двое граждан Сербии

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БЕЛГРАД, 29 июн — РИА Новости. Шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, заявил директор полиции Сербии Драган Васильевич.
"Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идет речь", — цитирует его пресс-служба ведомства.
Васильевич добавил, что полиции пришлось применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течение пяти-шести минут.

Как начались беспорядки

  • Столкновения произошли в субботу вечером около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
  • Демонстранты начали забрасывать кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировать агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
  • Митингующие безуспешно попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков.
  • Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки.
  • Силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
  • Глава МВД Сербии осудил нападение протестующих на полицейских и обещал задержать всех причастных.
  • Как утверждает председатель Скупщины (парламента) и экс-премьер Ана Брнабич, активисты призвали к уничтожению страны в гражданской войне.

Протесты в Белграде

  • В субботу протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных выборов.
  • На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции.
  • В протестах приняли участие 36 тысяч человек.
  • В 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
  • Также они потребовали убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.
  • Президент Александр Вучич заявлял, что ожидает насилия со стороны демонстрантов.
  • МВД, полиция и прокуратура страны предупредили демонстрантов об ответственности за нападения на сотрудников полиции и госструктур.
  • Железные дороги Сербии накануне получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостановили движение в стране.
  • В четверг задержали шесть человек по подозрению в подготовке переворота.
Задержание подозреваемого в подготовке переворота в Сербии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Сербии предотвратили попытку госпереворота
26 июня, 04:30
 
В миреСербияБелград (город)Ивица ДачичАлександр ВучичАна Брнабич
 
 
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