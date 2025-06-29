При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских
При беспорядках в Белграде пострадали шесть полицейских и двое граждан Сербии
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БЕЛГРАД, 29 июн — РИА Новости. Шесть сотрудников МВД и двое граждан получили травмы при беспорядках в Белграде, заявил директор полиции Сербии Драган Васильевич.
"Несколько десятков нарушителей, хулиганов, задержаны и предстанут перед законом. К сожалению, у нас шесть пострадавших полицейских, проводится диагностика их травм. У нас есть и два пострадавших гражданина в Центре скорой помощи, не знаю, о каких травмах идет речь", — цитирует его пресс-служба ведомства.
Васильевич добавил, что полиции пришлось применить физическую силу после попытки демонстрантов пробить кордон в течение пяти-шести минут.
Как начались беспорядки
- Столкновения произошли в субботу вечером около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
- Демонстранты начали забрасывать кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировать агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
- Митингующие безуспешно попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков.
- Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки.
- Силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
- Глава МВД Сербии осудил нападение протестующих на полицейских и обещал задержать всех причастных.
- Как утверждает председатель Скупщины (парламента) и экс-премьер Ана Брнабич, активисты призвали к уничтожению страны в гражданской войне.
Протесты в Белграде
- В субботу протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных выборов.
- На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции.
- В протестах приняли участие 36 тысяч человек.
- В 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
- Также они потребовали убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной.
- Президент Александр Вучич заявлял, что ожидает насилия со стороны демонстрантов.
- МВД, полиция и прокуратура страны предупредили демонстрантов об ответственности за нападения на сотрудников полиции и госструктур.
- Железные дороги Сербии накануне получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостановили движение в стране.
- В четверг задержали шесть человек по подозрению в подготовке переворота.
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