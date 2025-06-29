https://ria.ru/20250629/bagazh--2026140888.html
Потерявшийся багаж пассажиров Turkish Airlines готов к выдаче во "Внуково"
Потерявшийся багаж пассажиров Turkish Airlines готов к выдаче во "Внуково" - РИА Новости, 29.06.2025
Потерявшийся багаж пассажиров Turkish Airlines готов к выдаче во "Внуково"
Весь недоставленный багаж пассажиров авиакомпании Turkish Airlines готов к выдаче в аэропорту "Внуково", заявили в авиагавани. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:34:00+03:00
2025-06-29T14:34:00+03:00
2025-06-29T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Весь недоставленный багаж пассажиров авиакомпании Turkish Airlines готов к выдаче в аэропорту "Внуково", заявили в авиагавани. В воскресенье в аэропорту сообщили, что некоторые пассажиры авиакомпании не получили свой багаж, всего было 388 мест для потерянных вещей. "Уважаемые пассажиры, прибывшие в аэропорт "Внуково" рейсами ТК3160, ТК211, ТК3038 и ТК3050, багаж которых не был доставлен авиакомпанией… принято 223 заявления на 388 мест багажа. Из них 279 мест были доставлены рейсом ТК419, еще 109 мест доставлены рейсом ТК413. Таким образом, весь багаж пассажиров указанных рейсов прибыл во "Внуково" и готов к выдаче", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиаперевозчика. Во "Внуково" отметили, что для получения дополнительных сведений и решения вопросов по возврату и получению багажа следует обращаться к официальным представителям аэропорта.
https://ria.ru/20250615/bagazh-2022901769.html
https://ria.ru/20250626/ogranicheniya-2025475982.html
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turkish airlines, общество
Turkish Airlines, Общество
Потерявшийся багаж пассажиров Turkish Airlines готов к выдаче во "Внуково"
Весь потерявшийся багаж пассажиров Turkish Airlines готов к выдаче во "Внуково"