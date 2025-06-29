https://ria.ru/20250629/bagazh--2026099630.html

Потерявшийся багаж пассажиров "Внуково" прибудет из Стамбула в Москву

Потерявшийся багаж пассажиров "Внуково" прибудет из Стамбула в Москву - РИА Новости, 29.06.2025

Потерявшийся багаж пассажиров "Внуково" прибудет из Стамбула в Москву

Потерявшийся багаж пассажиров аэропорта "Внуково" прибудет из Стамбула в Москву, сообщает воздушная гавань. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T09:00:00+03:00

2025-06-29T09:00:00+03:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Потерявшийся багаж пассажиров аэропорта "Внуково" прибудет из Стамбула в Москву, сообщает воздушная гавань. "Уважаемые пассажиры, прибывшие в аэропорт "Внуково" рейсами ТК3160, ТК211, ТК3038 и ТК3050, багаж которых не был доставлен авиакомпанией. Аэропорт "Внуково" своевременно увеличил количество сотрудников и в ускоренном режиме обработал заявки пассажиров указанных рейсов по розыску багажа: принято 223 заявления на 388 мест багажа, из них 279 мест были доставлены рейсом ТК419, оставшиеся 109 мест, по информации, предоставленной авиаперевозчиком, будут доставлены рейсом ТК413. Время вылета из Стамбула по расписанию: 07.10", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. "Внуково" отмечает, что для получения дополнительных сведений и решения вопросов по возврату и получению багажа следует обращаться к официальным представителям авиаперевозчика.

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