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Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву - РИА Новости, 29.06.2025
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16:43 29.06.2025 (обновлено: 16:56 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/azerbaydzhan-2026152028.html
Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву
Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву - РИА Новости, 29.06.2025
Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву
Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву, сообщила пресс-служба законодательного органа, связывая это решение с задержанием в Екатеринбурге... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T16:43:00+03:00
2025-06-29T16:56:00+03:00
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азербайджан
екатеринбург
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в мире
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БАКУ, 29 июн — РИА Новости. Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву, сообщила пресс-служба законодательного органа, связывая это решение с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах."Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве", — отметили там. В заявлении действия российских силовиков в отношении подозреваемых в убийствах упоминаются как "демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия", утверждается, что они якобы совершены "на этнической почве".
https://ria.ru/20250629/azerbajdzhan-2026136042.html
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россия, азербайджан, екатеринбург, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Россия, Азербайджан, Екатеринбург, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву

Парламентская делегация Азербайджана отказалась от участия в заседании в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 29 июн — РИА Новости. Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву, сообщила пресс-служба законодательного органа, связывая это решение с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах.
«
"Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве", — отметили там.
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Вчера, 13:51
В заявлении действия российских силовиков в отношении подозреваемых в убийствах упоминаются как "демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия", утверждается, что они якобы совершены "на этнической почве".
  • СУ СК по Свердловской области задержало в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет.
  • Скоро им изберут меру пресечения.
  • По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах.
  • Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • Фигурантов уголовного дела об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяют на причастность к иным преступлениям.
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Суд на Урале арестовал третьего фигуранта дела об убийствах прошлых лет
Вчера, 16:36
  • Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
  • В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
  • По ее словам, в подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.
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7 мая, 19:25
 
РоссияАзербайджанЕкатеринбургМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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