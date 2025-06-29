Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву
Парламентская делегация Азербайджана отказалась от участия в заседании в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 29 июн — РИА Новости. Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву, сообщила пресс-служба законодательного органа, связывая это решение с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах.
«
"Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве", — отметили там.
В заявлении действия российских силовиков в отношении подозреваемых в убийствах упоминаются как "демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия", утверждается, что они якобы совершены "на этнической почве".
- СУ СК по Свердловской области задержало в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет.
- Скоро им изберут меру пресечения.
- По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах.
- Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- Фигурантов уголовного дела об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяют на причастность к иным преступлениям.
- Из-за инцидента МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых.
- В республике также отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявляла, что Волковых дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем силовиков.
- По ее словам, в подозреваемые — граждане России, выходцы из Азербайджана.