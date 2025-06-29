https://ria.ru/20250629/azerbaydzhan-2026152028.html

Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву

Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву - РИА Новости, 29.06.2025

Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву

Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву, сообщила пресс-служба законодательного органа, связывая это решение с задержанием в Екатеринбурге... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T16:43:00+03:00

2025-06-29T16:43:00+03:00

2025-06-29T16:56:00+03:00

россия

азербайджан

екатеринбург

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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БАКУ, 29 июн — РИА Новости. Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву, сообщила пресс-служба законодательного органа, связывая это решение с задержанием в Екатеринбурге граждан России азербайджанского происхождения, подозреваемых по делу об убийствах."Парламентская делегация под руководством первого заместителя спикера Милли Меджлиса Али Ахмедова не примет участия в 23-м заседании комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве", — отметили там. В заявлении действия российских силовиков в отношении подозреваемых в убийствах упоминаются как "демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия", утверждается, что они якобы совершены "на этнической почве".

https://ria.ru/20250629/azerbajdzhan-2026136042.html

https://ria.ru/20250629/arest-2026151457.html

https://ria.ru/20250507/otnosheniya-2015666660.html

россия

азербайджан

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, екатеринбург, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), в мире