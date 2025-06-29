Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина - РИА Новости, 29.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 29.06.2025 (обновлено: 15:29 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/ataka-2026124247.html
При атаке ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина
При атаке ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина - РИА Новости, 29.06.2025
При атаке ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина
Одна женщина погибла, еще одна ранена в результате атаки БПЛА ВСУ города Вахрушево в ЛНР, сообщил глава города Красный Луч в республике Сергей Соловьев. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:57:00+03:00
2025-06-29T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна ранена в результате атаки БПЛА ВСУ города Вахрушево в ЛНР, сообщил глава города Красный Луч в республике Сергей Соловьев."Сегодня ночью, когда люди спали, враг подло атаковал Вахрушево с помощью БПЛА. Удар пришелся по жилым домам — там, где нет военных объектов, где живут мирные люди. В результате атаки погибла мирная жительница, еще одна женщина ранена, ей оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении в Telegram-канале Соловьева.Глава города уточнил, что в результате повторного удара БПЛА противника без света осталось более 24 тысяч жителей города."Делаем все, чтобы как можно быстрее стабилизировать работу энергосистемы", — отметил глава муниципалитета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250629/spetsoperatsiya-2026086575.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина

При украинской атаке с БПЛА на жилые дома в Вахрушево в ЛНР погибла женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна ранена в результате атаки БПЛА ВСУ города Вахрушево в ЛНР, сообщил глава города Красный Луч в республике Сергей Соловьев.
"Сегодня ночью, когда люди спали, враг подло атаковал Вахрушево с помощью БПЛА. Удар пришелся по жилым домам — там, где нет военных объектов, где живут мирные люди. В результате атаки погибла мирная жительница, еще одна женщина ранена, ей оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении в Telegram-канале Соловьева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Глава города уточнил, что в результате повторного удара БПЛА противника без света осталось более 24 тысяч жителей города.
"Делаем все, чтобы как можно быстрее стабилизировать работу энергосистемы", — отметил глава муниципалитета.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
На Южнодонецком направлении уничтожили пункты управления дронами ВСУ
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала