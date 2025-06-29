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При атаке ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина
При атаке ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина - РИА Новости, 29.06.2025
При атаке ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина
Одна женщина погибла, еще одна ранена в результате атаки БПЛА ВСУ города Вахрушево в ЛНР, сообщил глава города Красный Луч в республике Сергей Соловьев. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:57:00+03:00
2025-06-29T11:57:00+03:00
2025-06-29T15:29:00+03:00
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ЛУГАНСК, 29 июн — РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна ранена в результате атаки БПЛА ВСУ города Вахрушево в ЛНР, сообщил глава города Красный Луч в республике Сергей Соловьев."Сегодня ночью, когда люди спали, враг подло атаковал Вахрушево с помощью БПЛА. Удар пришелся по жилым домам — там, где нет военных объектов, где живут мирные люди. В результате атаки погибла мирная жительница, еще одна женщина ранена, ей оказана необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении в Telegram-канале Соловьева.Глава города уточнил, что в результате повторного удара БПЛА противника без света осталось более 24 тысяч жителей города."Делаем все, чтобы как можно быстрее стабилизировать работу энергосистемы", — отметил глава муниципалитета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина
При украинской атаке с БПЛА на жилые дома в Вахрушево в ЛНР погибла женщина