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Ереван нарушает принцип отделения церкви от государства, заявили в РПЦ - РИА Новости, 29.06.2025
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Религия
 
22:40 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/armeniya-2026178121.html
Ереван нарушает принцип отделения церкви от государства, заявили в РПЦ
Ереван нарушает принцип отделения церкви от государства, заявили в РПЦ - РИА Новости, 29.06.2025
Ереван нарушает принцип отделения церкви от государства, заявили в РПЦ
Армянские власти грубо нарушают принцип отделения Церкви от государства, ни к чему хорошему вмешательство во внутрирелигиозную жизнь не приведет, заявил... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T22:40:00+03:00
2025-06-29T22:40:00+03:00
религия
армения
россия
владимир легойда
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
русская православная церковь
преследование карапетяна в армении
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Армянские власти грубо нарушают принцип отделения Церкви от государства, ни к чему хорошему вмешательство во внутрирелигиозную жизнь не приведет, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". "Церковно-государственные отношения за века претерпевали разные форматы. На сегодняшний день демократические страны декларируют формат отделения Церкви от государства, то есть автономность религиозных организаций, их самостоятельность в решениях, касающихся их внутренней жизни, и уважение со стороны государства внутреннего регламента этой жизни (Церкви – ред.). То, что сейчас происходит в Армении, - это однозначное, грубое попрание вот этого формата. Не может государство вмешиваться во внутрирелигиозную жизнь, ни к чему хорошему это не приведет", - сказал Легойда, комментируя ситуацию вокруг Армянской апостольской церкви, в частности, арест армянскими властями архиепископа Баграта Галстаняна. По его словам, сейчас во всем мире религия возвращается с периферии общественных и политических отношений в ее центр. Как сообщила в воскресенье пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина, верующие помолились в воскресенье в армянских монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископов Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250629/simonyan-2026175774.html
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армения, россия, владимир легойда, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, русская православная церковь, преследование карапетяна в армении , микаел аджапахян (архиепископ), архиепископ баграт галстанян, задержание архиепископа баграта галстаняна в армении
Религия, Армения, Россия, Владимир Легойда, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Русская православная церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Микаел Аджапахян (архиепископ), Архиепископ Баграт Галстанян, Задержание архиепископа Баграта Галстаняна в Армении
Ереван нарушает принцип отделения церкви от государства, заявили в РПЦ

Легойда: армянские власти грубо нарушают принцип отделения церкви от государства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян
Гатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Гатоликос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Армянские власти грубо нарушают принцип отделения Церкви от государства, ни к чему хорошему вмешательство во внутрирелигиозную жизнь не приведет, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
"Церковно-государственные отношения за века претерпевали разные форматы. На сегодняшний день демократические страны декларируют формат отделения Церкви от государства, то есть автономность религиозных организаций, их самостоятельность в решениях, касающихся их внутренней жизни, и уважение со стороны государства внутреннего регламента этой жизни (Церкви – ред.). То, что сейчас происходит в Армении, - это однозначное, грубое попрание вот этого формата. Не может государство вмешиваться во внутрирелигиозную жизнь, ни к чему хорошему это не приведет", - сказал Легойда, комментируя ситуацию вокруг Армянской апостольской церкви, в частности, арест армянскими властями архиепископа Баграта Галстаняна.
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По его словам, сейчас во всем мире религия возвращается с периферии общественных и политических отношений в ее центр.
Как сообщила в воскресенье пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина, верующие помолились в воскресенье в армянских монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископов Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РелигияАрменияРоссияВладимир ЛегойдаСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьРусская православная церковьПреследование Карапетяна в АрменииМикаел Аджапахян (архиепископ)Архиепископ Баграт ГалстанянЗадержание архиепископа Баграта Галстаняна в Армении
 
 
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