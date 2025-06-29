https://ria.ru/20250629/armeniya-2026178121.html

Ереван нарушает принцип отделения церкви от государства, заявили в РПЦ

Ереван нарушает принцип отделения церкви от государства, заявили в РПЦ - РИА Новости, 29.06.2025

Ереван нарушает принцип отделения церкви от государства, заявили в РПЦ

Армянские власти грубо нарушают принцип отделения Церкви от государства, ни к чему хорошему вмешательство во внутрирелигиозную жизнь не приведет, заявил... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T22:40:00+03:00

2025-06-29T22:40:00+03:00

2025-06-29T22:40:00+03:00

религия

армения

россия

владимир легойда

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

русская православная церковь

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Армянские власти грубо нарушают принцип отделения Церкви от государства, ни к чему хорошему вмешательство во внутрирелигиозную жизнь не приведет, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". "Церковно-государственные отношения за века претерпевали разные форматы. На сегодняшний день демократические страны декларируют формат отделения Церкви от государства, то есть автономность религиозных организаций, их самостоятельность в решениях, касающихся их внутренней жизни, и уважение со стороны государства внутреннего регламента этой жизни (Церкви – ред.). То, что сейчас происходит в Армении, - это однозначное, грубое попрание вот этого формата. Не может государство вмешиваться во внутрирелигиозную жизнь, ни к чему хорошему это не приведет", - сказал Легойда, комментируя ситуацию вокруг Армянской апостольской церкви, в частности, арест армянскими властями архиепископа Баграта Галстаняна. По его словам, сейчас во всем мире религия возвращается с периферии общественных и политических отношений в ее центр. Как сообщила в воскресенье пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина, верующие помолились в воскресенье в армянских монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископов Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250629/simonyan-2026175774.html

https://ria.ru/20250629/armenija-2026161088.html

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