https://ria.ru/20250629/armeniya-2026177871.html

В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна

В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна - РИА Новости, 29.06.2025

В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна

Верующие в Армении помолились в монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также предпринимателя... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T22:37:00+03:00

2025-06-29T22:37:00+03:00

2025-06-29T23:25:00+03:00

религия

армения

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ЕРЕВАН, 29 июн — РИА Новости. Верующие в Армении помолились в монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также предпринимателя Самвела Карапетяна, передает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина. "По распоряжению его святейшества Верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II в Святом Эчмиадзине и епархиальных церквях и монастырях Армении в ходе Святой и Бессмертной Литургии верующим было предложено во время исполнения шаракана (духовного песнопения. — Прим. ред.) "Господи, помилуй" вознести свою личную молитву за мир в Отечестве, незаконно лишенных свободы, в частности, архиепископа Микаэла Аджапахяна, архиепископа Баграта Галстаняна и национального благотворителя Самвела Карапетяна. Да услышит Бог молитвы верующих", — говорится в сообщении.Никол Пашинян против АЦЦ

https://ria.ru/20250629/peskov-2026130035.html

https://ria.ru/20250629/armenija-2026161088.html

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Молебен в поддержку арестованного архиепископа Армянской Апостольской церкви Микаэла Аджапахяна Молебен в поддержку арестованного архиепископа Армянской Апостольской церкви Микаэла Аджапахяна прошел в Гюмри, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, верующие в Армении в воскресенье молились в монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископа Баграта Галстаняна, а также предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, сообщил духовный центр Армянской апостольской церкви. Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-06-29T22:37 true PT0M25S

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