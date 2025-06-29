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В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна - РИА Новости, 29.06.2025
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Религия
 
22:37 29.06.2025 (обновлено: 23:25 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/armeniya-2026177871.html
В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна
В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна - РИА Новости, 29.06.2025
В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна
Верующие в Армении помолились в монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также предпринимателя... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T22:37:00+03:00
2025-06-29T23:25:00+03:00
религия
армения
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
архиепископ баграт галстанян
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ЕРЕВАН, 29 июн — РИА Новости. Верующие в Армении помолились в монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также предпринимателя Самвела Карапетяна, передает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина. &quot;По распоряжению его святейшества Верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II в Святом Эчмиадзине и епархиальных церквях и монастырях Армении в ходе Святой и Бессмертной Литургии верующим было предложено во время исполнения шаракана (духовного песнопения. — Прим. ред.) &quot;Господи, помилуй&quot; вознести свою личную молитву за мир в Отечестве, незаконно лишенных свободы, в частности, архиепископа Микаэла Аджапахяна, архиепископа Баграта Галстаняна и национального благотворителя Самвела Карапетяна. Да услышит Бог молитвы верующих&quot;, — говорится в сообщении.Никол Пашинян против АЦЦ
https://ria.ru/20250629/peskov-2026130035.html
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Молебен в поддержку арестованного архиепископа Армянской Апостольской церкви Микаэла Аджапахяна
Молебен в поддержку арестованного архиепископа Армянской Апостольской церкви Микаэла Аджапахяна прошел в Гюмри, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, верующие в Армении в воскресенье молились в монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископа Баграта Галстаняна, а также предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, сообщил духовный центр Армянской апостольской церкви. Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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армения, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , архиепископ баграт галстанян, задержание архиепископа баграта галстаняна в армении, микаел аджапахян (архиепископ)
Религия, Армения, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Архиепископ Баграт Галстанян, Задержание архиепископа Баграта Галстаняна в Армении, Микаел Аджапахян (архиепископ)
В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна

В армянских церквях помолились за Галстаняна, Аджапахяна и Карапетяна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАрхиепископ Микаэл Аджапахян
Архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 29 июн — РИА Новости. Верующие в Армении помолились в монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также предпринимателя Самвела Карапетяна, передает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
«

"По распоряжению его святейшества Верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II в Святом Эчмиадзине и епархиальных церквях и монастырях Армении в ходе Святой и Бессмертной Литургии верующим было предложено во время исполнения шаракана (духовного песнопения. — Прим. ред.) "Господи, помилуй" вознести свою личную молитву за мир в Отечестве, незаконно лишенных свободы, в частности, архиепископа Микаэла Аджапахяна, архиепископа Баграта Галстаняна и национального благотворителя Самвела Карапетяна. Да услышит Бог молитвы верующих", — говорится в сообщении.

Никол Пашинян против АЦЦ

  • В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь.
  • В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики.
  • Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • Недавно он заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ.
  • Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков
Вчера, 12:50
  • Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
  • Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба".
  • Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера.
  • Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
  • В субботу суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна.
  • Против священника возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.
  • Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
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РелигияАрменияСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в АрменииАрхиепископ Баграт ГалстанянЗадержание архиепископа Баграта Галстаняна в АрменииМикаел Аджапахян (архиепископ)
 
 
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