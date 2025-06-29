В армянских церквях помолились за арестованных архиепископов и Карапетяна
В армянских церквях помолились за Галстаняна, Аджапахяна и Карапетяна
Архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 29 июн — РИА Новости. Верующие в Армении помолились в монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также предпринимателя Самвела Карапетяна, передает пресс-канцелярия духовного центра Армянской апостольской церкви — Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
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"По распоряжению его святейшества Верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II в Святом Эчмиадзине и епархиальных церквях и монастырях Армении в ходе Святой и Бессмертной Литургии верующим было предложено во время исполнения шаракана (духовного песнопения. — Прим. ред.) "Господи, помилуй" вознести свою личную молитву за мир в Отечестве, незаконно лишенных свободы, в частности, архиепископа Микаэла Аджапахяна, архиепископа Баграта Галстаняна и национального благотворителя Самвела Карапетяна. Да услышит Бог молитвы верующих", — говорится в сообщении.
Никол Пашинян против АЦЦ
- В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь.
- В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики.
- Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- Недавно он заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ.
- Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
- Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба".
- Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера.
- Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
- В субботу суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна.
- Против священника возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.
- Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.