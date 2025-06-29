https://ria.ru/20250629/armeniya-2026146836.html

Эксперт назвал действия властей Армении против ААЦ вмешательством в ее дела

Эксперт назвал действия властей Армении против ААЦ вмешательством в ее дела - РИА Новости, 29.06.2025

Эксперт назвал действия властей Армении против ААЦ вмешательством в ее дела

Действия властей Армении в отношении Апостольской церкви являются вмешательством в ее дела и нарушают принцип разделения религии и государства в попытке... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:38:00+03:00

2025-06-29T15:38:00+03:00

2025-06-29T15:38:00+03:00

религия

армения

россия

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

евразийский союз

одкб

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РИМ, 29 июн – РИА Новости. Действия властей Армении в отношении Апостольской церкви являются вмешательством в ее дела и нарушают принцип разделения религии и государства в попытке добиться поддержки на предстоящих выборах, заявил РИА Новости бывший посол Италии в Армении и дипломатический представитель оппозиционной непарламентской партии "Cуверенная и народная демократия" Бруно Скапини. "Говоря о геополитических аспектах нынешнего кризиса, не следует упускать из виду, что сегодняшняя Армения с правительством Никола Пашиняна представляет собой элемент, на котором коллективный Запад выстраивает цели по стратегическому поражению России. Ереван хотят встроить в евроатлантический лагерь, побуждая его правительство отказаться от традиционных связей с Москвой (от членства в Евразийском союзе до ОДКБ) и тем самым подтверждая гипотезу о дестабилизации страны вместе со случаями Молдавии и Грузии и ослаблении кавказского фланга России", - заявил эксперт. Скапини также выразил мнение, что Армения в намерениях некоторых западных лидеров могла бы представлять, как и Украина, полезную возможность для разработки еще одного "антироссийского проекта". Однако трудности, возникающие при таких изменениях страны, стратегически и экономически ориентированной на Москву, теперь заставят Пашиняна искать новые предлоги для активизации столкновения внутри армянского общества, говорит бывший дипломат. Из этого следует удар по тому, что "наиболее важно для поддержания и сохранения исторического, духовного, этического и морального единства всей армянской нации", отметил он. "С этой точки зрения настраивание народа против религиозного института, его очернение - не только оскорбительный и возмутительной повесткой, но и попытка заставить его замолчать реальными актами преследования (обвинения в якобы безнравственном поведении, аресты религиозных и гражданских деятелей, предлагаемая реформа по избранию Католикоса) могут быть воспринято не только как нарушение общепризнанного принципа независимости церкви от государства, одобренного самой конституцией, но и как трагическая и в то же время жалкая попытка добиться поддержки в преддверии следующих политических выборов в 2026 году, в ходе которых правительству Пашиняна, весьма вероятно, придется иметь дело со все более укрепившейся оппозицией, решившей изменить политический курс страны", - заключил Скапини. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948148445.html

https://ria.ru/20250620/karapetyan-2024330674.html

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ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, евразийский союз, одкб, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении