В Болгарии осудили попрание гражданских свобод в Армении
Армянская община Болгарии осудила попрание гражданских свобод в Армении
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Армянская община Болгарии распространила заявление, в котором осудила попрание гражданских свобод в Армении и выразила обеспокоенность арестом церковных и политических деятелей.
"Общинный совет армян Болгарии глубоко обеспокоен последними событиями в Армении. В частности, вызывает озабоченность последовательная и систематическая череда давлений на Армянскую апостольскую церковь, а также аресты церковных и политических деятелей и применяемые к ним суровые меры... Мы осуждаем любые действия, подрывающие гражданские свободы и основы правового государства", - говорится в заявлении, текст которого опубликован в армянском Telegram-канале "Национальный фронт".
Там же отмечается, что основой демократического общества является соблюдение принципов свободы слова, верховенства закона и справедливого правосудия. "Ни один государственный орган не может действовать как инструмент политической расправы. Любой юридический процесс должен быть прозрачным, объективным и справедливым, основываться на четких и достоверных доказательствах", - говорится в заявлении.
Общинный совет Болгарии заявил, что Армянская апостольская церковь на протяжении веков была опорой национальной идентичности и единства. "Мы призываем власти Армении вернуться в правовое поле, к демократическим ценностям, уважая основные права каждого гражданина и способствуя национальному единству", - подчеркивается в заявлении.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.