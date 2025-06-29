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В Болгарии осудили попрание гражданских свобод в Армении - РИА Новости, 29.06.2025
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15:06 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/armeniya-2026143481.html
В Болгарии осудили попрание гражданских свобод в Армении
В Болгарии осудили попрание гражданских свобод в Армении - РИА Новости, 29.06.2025
В Болгарии осудили попрание гражданских свобод в Армении
Армянская община Болгарии распространила заявление, в котором осудила попрание гражданских свобод в Армении и выразила обеспокоенность арестом церковных и... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T15:06:00+03:00
2025-06-29T15:06:00+03:00
армения
болгария
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
в мире
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ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Армянская община Болгарии распространила заявление, в котором осудила попрание гражданских свобод в Армении и выразила обеспокоенность арестом церковных и политических деятелей. "Общинный совет армян Болгарии глубоко обеспокоен последними событиями в Армении. В частности, вызывает озабоченность последовательная и систематическая череда давлений на Армянскую апостольскую церковь, а также аресты церковных и политических деятелей и применяемые к ним суровые меры... Мы осуждаем любые действия, подрывающие гражданские свободы и основы правового государства", - говорится в заявлении, текст которого опубликован в армянском Telegram-канале "Национальный фронт". Там же отмечается, что основой демократического общества является соблюдение принципов свободы слова, верховенства закона и справедливого правосудия. "Ни один государственный орган не может действовать как инструмент политической расправы. Любой юридический процесс должен быть прозрачным, объективным и справедливым, основываться на четких и достоверных доказательствах", - говорится в заявлении. Общинный совет Болгарии заявил, что Армянская апостольская церковь на протяжении веков была опорой национальной идентичности и единства. "Мы призываем власти Армении вернуться в правовое поле, к демократическим ценностям, уважая основные права каждого гражданина и способствуя национальному единству", - подчеркивается в заявлении. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html
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армения, болгария, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Болгария, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
В Болгарии осудили попрание гражданских свобод в Армении

Армянская община Болгарии осудила попрание гражданских свобод в Армении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин
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ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Армянская община Болгарии распространила заявление, в котором осудила попрание гражданских свобод в Армении и выразила обеспокоенность арестом церковных и политических деятелей.
"Общинный совет армян Болгарии глубоко обеспокоен последними событиями в Армении. В частности, вызывает озабоченность последовательная и систематическая череда давлений на Армянскую апостольскую церковь, а также аресты церковных и политических деятелей и применяемые к ним суровые меры... Мы осуждаем любые действия, подрывающие гражданские свободы и основы правового государства", - говорится в заявлении, текст которого опубликован в армянском Telegram-канале "Национальный фронт".
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Там же отмечается, что основой демократического общества является соблюдение принципов свободы слова, верховенства закона и справедливого правосудия. "Ни один государственный орган не может действовать как инструмент политической расправы. Любой юридический процесс должен быть прозрачным, объективным и справедливым, основываться на четких и достоверных доказательствах", - говорится в заявлении.
Общинный совет Болгарии заявил, что Армянская апостольская церковь на протяжении веков была опорой национальной идентичности и единства. "Мы призываем власти Армении вернуться в правовое поле, к демократическим ценностям, уважая основные права каждого гражданина и способствуя национальному единству", - подчеркивается в заявлении.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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