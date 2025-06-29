https://ria.ru/20250629/armeniya-2026143481.html

В Болгарии осудили попрание гражданских свобод в Армении

В Болгарии осудили попрание гражданских свобод в Армении - РИА Новости, 29.06.2025

В Болгарии осудили попрание гражданских свобод в Армении

Армянская община Болгарии распространила заявление, в котором осудила попрание гражданских свобод в Армении и выразила обеспокоенность арестом церковных и... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T15:06:00+03:00

2025-06-29T15:06:00+03:00

2025-06-29T15:06:00+03:00

армения

болгария

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 29 июн - РИА Новости. Армянская община Болгарии распространила заявление, в котором осудила попрание гражданских свобод в Армении и выразила обеспокоенность арестом церковных и политических деятелей. "Общинный совет армян Болгарии глубоко обеспокоен последними событиями в Армении. В частности, вызывает озабоченность последовательная и систематическая череда давлений на Армянскую апостольскую церковь, а также аресты церковных и политических деятелей и применяемые к ним суровые меры... Мы осуждаем любые действия, подрывающие гражданские свободы и основы правового государства", - говорится в заявлении, текст которого опубликован в армянском Telegram-канале "Национальный фронт". Там же отмечается, что основой демократического общества является соблюдение принципов свободы слова, верховенства закона и справедливого правосудия. "Ни один государственный орган не может действовать как инструмент политической расправы. Любой юридический процесс должен быть прозрачным, объективным и справедливым, основываться на четких и достоверных доказательствах", - говорится в заявлении. Общинный совет Болгарии заявил, что Армянская апостольская церковь на протяжении веков была опорой национальной идентичности и единства. "Мы призываем власти Армении вернуться в правовое поле, к демократическим ценностям, уважая основные права каждого гражданина и способствуя национальному единству", - подчеркивается в заявлении. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html

https://ria.ru/20250628/avtoritet--2026020055.html

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