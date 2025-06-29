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В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении - РИА Новости, 29.06.2025
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Религия
 
11:59 29.06.2025 (обновлено: 12:12 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/armeniya-2026124379.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении
В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении - РИА Новости, 29.06.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении
РФ никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обострение отношений между... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T11:59:00+03:00
2025-06-29T12:12:00+03:00
армения
россия
в мире
микаел аджапахян (архиепископ)
преследование карапетяна в армении
религия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. РФ никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обострение отношений между властями Армении и церковью."Это внутреннее дело Армении, это первое. И мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя события в Армении.В пятницу утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
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армения, россия, в мире, микаел аджапахян (архиепископ), преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, В мире, Микаел Аджапахян (архиепископ), Преследование Карапетяна в Армении , Религия
В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении

Песков: Россия никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. РФ никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обострение отношений между властями Армении и церковью.
"Это внутреннее дело Армении, это первое. И мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя события в Армении.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
Вчера, 08:00
В пятницу утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
"Новая цель после оппозиции". В Ереване покусились на святое
26 мая 2024, 08:00
 
РелигияАрменияРоссияВ миреМикаел Аджапахян (архиепископ)Преследование Карапетяна в Армении
 
 
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