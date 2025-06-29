В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении
Песков: Россия никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. РФ никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обострение отношений между властями Армении и церковью.
"Это внутреннее дело Армении, это первое. И мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя события в Армении.
В пятницу утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
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