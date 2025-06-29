https://ria.ru/20250629/armeniya-2026124379.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении

В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении - РИА Новости, 29.06.2025

В Кремле прокомментировали ситуацию в Армении

РФ никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обострение отношений между... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T11:59:00+03:00

2025-06-29T11:59:00+03:00

2025-06-29T12:12:00+03:00

армения

россия

в мире

микаел аджапахян (архиепископ)

преследование карапетяна в армении

религия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. РФ никоим образом не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обострение отношений между властями Армении и церковью."Это внутреннее дело Армении, это первое. И мы никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутренние дела", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя события в Армении.В пятницу утром сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапахяна.Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

https://ria.ru/20240526/armeniya-1948148445.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, россия, в мире, микаел аджапахян (архиепископ), преследование карапетяна в армении