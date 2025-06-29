Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране

Депутат Сагателян: слова Макрона способствуют установлению диктатуры в Армении
"Заявление президента Франции, к сожалению, поощряет формирующуюся в Армении авторитарную систему. Уважаемый президент Эммануэль Макрон, ваша "поддержка" Никола Пашиняна фактически способствует не демократии, а установлению диктатуры в Армении и появлению нового диктатора в регионе", — написал он в Facebook*.
В воскресенье Макрон заявил, что в ходе телефонного разговора с Пашиняном "выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении", а также подтвердил поддержку "смелых усилий Пашиняна по установлению мира с Азербайджаном и урегулированию отношений с Турцией".
"В международных отношениях подобные заявления (Макрона. — Прим. ред.), как правило, рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела стран. Политические силы в Армении борются за свою идентичность, права народа, а также за настоящую демократию. Нет необходимости наносить удар по армяно-французской дружбе и легитимизировать установление диктатуры в Армении под видом демократии", — подчеркнул Сагателян.
Никол Пашинян против АЦЦ
- В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь.
- В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики.
- Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- Недавно он заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ.
- Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
- Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба".
- Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера.
- Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
- В субботу суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна.
- Против священника возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.
- Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.