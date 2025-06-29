https://ria.ru/20250629/armenija-2026161088.html

Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране

Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране - РИА Новости, 29.06.2025

Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране

Слова поддержки, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном премьеру Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в республике, считает депутат РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T18:31:00+03:00

2025-06-29T18:31:00+03:00

2025-06-29T21:15:00+03:00

армения

франция

россия

эммануэль макрон

никол пашинян

самвел карапетян

евросоюз

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ЕРЕВАН, 29 июн — РИА Новости. Слова поддержки, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном премьеру Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в республике, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян. "Заявление президента Франции, к сожалению, поощряет формирующуюся в Армении авторитарную систему. Уважаемый президент Эммануэль Макрон, ваша "поддержка" Никола Пашиняна фактически способствует не демократии, а установлению диктатуры в Армении и появлению нового диктатора в регионе", — написал он в Facebook*.По словам Сагателяна, за последние годы, когда высокопоставленные чиновники ЕС и сам Макрон хвалили Ереван за так называемые смелые шаги, дело оборачивалось катастрофой для армянского народа. Сагателян отметил, что свидетельством этого стало, в частности, изгнание армян из Карабаха. "В международных отношениях подобные заявления (Макрона. — Прим. ред.), как правило, рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела стран. Политические силы в Армении борются за свою идентичность, права народа, а также за настоящую демократию. Нет необходимости наносить удар по армяно-французской дружбе и легитимизировать установление диктатуры в Армении под видом демократии", — подчеркнул Сагателян.Никол Пашинян против АЦЦ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20250629/pashinjan-2026142552.html

https://ria.ru/20250629/peskov-2026130035.html

https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html

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армения, франция, россия, эммануэль макрон, никол пашинян, самвел карапетян, евросоюз, армянская апостольская церковь, в мире