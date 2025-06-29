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Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране - РИА Новости, 29.06.2025
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18:31 29.06.2025 (обновлено: 21:15 29.06.2025)
https://ria.ru/20250629/armenija-2026161088.html
Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране
Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране - РИА Новости, 29.06.2025
Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране
Слова поддержки, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном премьеру Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в республике, считает депутат РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T18:31:00+03:00
2025-06-29T21:15:00+03:00
армения
франция
россия
эммануэль макрон
никол пашинян
самвел карапетян
евросоюз
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ЕРЕВАН, 29 июн — РИА Новости. Слова поддержки, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном премьеру Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в республике, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян. &quot;Заявление президента Франции, к сожалению, поощряет формирующуюся в Армении авторитарную систему. Уважаемый президент Эммануэль Макрон, ваша &quot;поддержка&quot; Никола Пашиняна фактически способствует не демократии, а установлению диктатуры в Армении и появлению нового диктатора в регионе&quot;, — написал он в Facebook*.По словам Сагателяна, за последние годы, когда высокопоставленные чиновники ЕС и сам Макрон хвалили Ереван за так называемые смелые шаги, дело оборачивалось катастрофой для армянского народа. Сагателян отметил, что свидетельством этого стало, в частности, изгнание армян из Карабаха. &quot;В международных отношениях подобные заявления (Макрона. — Прим. ред.), как правило, рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела стран. Политические силы в Армении борются за свою идентичность, права народа, а также за настоящую демократию. Нет необходимости наносить удар по армяно-французской дружбе и легитимизировать установление диктатуры в Армении под видом демократии&quot;, — подчеркнул Сагателян.Никол Пашинян против АЦЦ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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армения, франция, россия, эммануэль макрон, никол пашинян, самвел карапетян, евросоюз, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Евросоюз, Армянская апостольская церковь, В мире
Армянский депутат обвинил Макрона в поддержке создания диктатуры в стране

Депутат Сагателян: слова Макрона способствуют установлению диктатуры в Армении

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 29 июн — РИА Новости. Слова поддержки, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном премьеру Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в республике, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
«

"Заявление президента Франции, к сожалению, поощряет формирующуюся в Армении авторитарную систему. Уважаемый президент Эммануэль Макрон, ваша "поддержка" Никола Пашиняна фактически способствует не демократии, а установлению диктатуры в Армении и появлению нового диктатора в регионе", — написал он в Facebook*.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Союз армян России раскритиковал высказывания Пашиняна в адрес ААЦ
31 мая, 11:11

В воскресенье Макрон заявил, что в ходе телефонного разговора с Пашиняном "выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении", а также подтвердил поддержку "смелых усилий Пашиняна по установлению мира с Азербайджаном и урегулированию отношений с Турцией".

По словам Сагателяна, за последние годы, когда высокопоставленные чиновники ЕС и сам Макрон хвалили Ереван за так называемые смелые шаги, дело оборачивалось катастрофой для армянского народа. Сагателян отметил, что свидетельством этого стало, в частности, изгнание армян из Карабаха.
«

"В международных отношениях подобные заявления (Макрона. — Прим. ред.), как правило, рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела стран. Политические силы в Армении борются за свою идентичность, права народа, а также за настоящую демократию. Нет необходимости наносить удар по армяно-французской дружбе и легитимизировать установление диктатуры в Армении под видом демократии", — подчеркнул Сагателян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Пашинян и Макрон договорились активизировать сотрудничество
Вчера, 14:50

Никол Пашинян против АЦЦ

  • В последнее время премьер-министр усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь.
  • В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики.
  • Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • Недавно он заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в стране.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ.
  • Против бизнесмена выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Армяне в России с болью смотрят на последние события, заявил Песков
Вчера, 12:50
  • Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
  • Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба".
  • Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера.
  • Адвокат владыки назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
  • В субботу суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна.
  • Против священника возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета и насильственному свержению конституционного строя.
  • Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Церковь бьет тревогу: что стоит за действиями Пашиняна
28 июня, 08:00
 
АрменияФранцияРоссияЭммануэль МакронНикол ПашинянСамвел КарапетянЕвросоюзАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
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