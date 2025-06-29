Архиепископ Маркелл обвинил Румынию в попытках захвата храмов в Молдавии
Архиепископ Маркелл: Румыния пытается силой захватить храмы в Молдавии
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июн — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обвинил Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви и румынские власти в попытках силового захвата храмов в Молдавии, относящихся к Молдавской православной церкви.
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"Как тать посреди ночи, как воры, поступает Бессарабская митрополия и вся румынская политика по отношению к нам, молдаванам. И не исключено, что такие случаи еще могут быть, потому что румынское правительство и патриархия румынская не жалеют средств для покупки молдавских приходов", — говорится в распространенном для СМИ заявлении архиепископа, сделанном на фоне очередного инцидента.
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В субботу местные телеканалы, включая "Первый в Молдове", ссылаясь на видеокадры очевидцев, сообщали о конфликте в селе Гринауцы Рышканского района республики, где местный храм Молдавской православной церкви оказался в центре противостояния между верующими двух юрисдикций. Представители Бессарабской митрополии предприняли попытку занять церковное здание, что вызвало напряжение в общине. По данным молдавских СМИ, попытка захвата продолжалась несколько часов.
Маркелл также сообщил о крупных суммах, которые тратят патриархия и правительство Румынии на "покупку молдавских приходов".
По словам священника, на эти цели выделяются европейские средства, направленные "на разрушение русского православия". Архиерей подчеркнул, что Молдавская православная церковь находится на передовой этого процесса.
Маркелл предупредил, что такие инциденты могут повториться, поскольку румынские структуры "не жалеют средств" для достижения своих целей в религиозной сфере.
- Конфликт между двумя православными юрисдикциями в Молдавии продолжается уже несколько лет.
- Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии как самоуправляемая часть Русской православной церкви.
- Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви.
- Православная церковь Молдавии объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья.
- Бессарабская митрополия Румынской православной церкви действует в стране с 1992 года и объединяет около десяти-двадцати процентов православных верующих.
- Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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