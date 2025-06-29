https://ria.ru/20250629/antalja-2026140303.html

В историческом центре Антальи потушили пожар

В историческом центре Антальи потушили пожар - РИА Новости, 29.06.2025

В историческом центре Антальи потушили пожар

Пожар в гостинице в историческом центре Антальи потушен, жертв нет, заявили в офисе губернатора провинции. РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T14:30:00+03:00

2025-06-29T14:30:00+03:00

2025-06-29T14:30:00+03:00

в мире

анталья (провинция)

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145415/76/1454157628_0:184:3500:2153_1920x0_80_0_0_85987b0301ab9be8f36cc6745c8d50b0.jpg

СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Пожар в гостинице в историческом центре Антальи потушен, жертв нет, заявили в офисе губернатора провинции. Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи в районе Калеичи, горели гостиница и еще несколько зданий. Информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ. "Пожар, возникший на мансарде гостиницы в Калеичи по неустановленной пока причине, быстро и эффективно потушен. Гости, находившиеся в трех зданиях, были оперативно эвакуированы. Жертв или пострадавших нет", - говорится в сообщении офиса губернатора провинции в пресс-релизе. По данным офиса, зона пожара оцеплена, пока пожарные остужают конструкции. Прибывший на место губернатор провинции Хулуси Шахин координировал усилия пожарных, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250628/pozhary-2025966241.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анталья (провинция), турция