https://ria.ru/20250629/antalja-2026140303.html
В историческом центре Антальи потушили пожар
В историческом центре Антальи потушили пожар - РИА Новости, 29.06.2025
В историческом центре Антальи потушили пожар
Пожар в гостинице в историческом центре Антальи потушен, жертв нет, заявили в офисе губернатора провинции. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T14:30:00+03:00
2025-06-29T14:30:00+03:00
2025-06-29T14:30:00+03:00
в мире
анталья (провинция)
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145415/76/1454157628_0:184:3500:2153_1920x0_80_0_0_85987b0301ab9be8f36cc6745c8d50b0.jpg
СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Пожар в гостинице в историческом центре Антальи потушен, жертв нет, заявили в офисе губернатора провинции. Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи в районе Калеичи, горели гостиница и еще несколько зданий. Информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ. "Пожар, возникший на мансарде гостиницы в Калеичи по неустановленной пока причине, быстро и эффективно потушен. Гости, находившиеся в трех зданиях, были оперативно эвакуированы. Жертв или пострадавших нет", - говорится в сообщении офиса губернатора провинции в пресс-релизе. По данным офиса, зона пожара оцеплена, пока пожарные остужают конструкции. Прибывший на место губернатор провинции Хулуси Шахин координировал усилия пожарных, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250628/pozhary-2025966241.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145415/76/1454157628_193:0:3308:2336_1920x0_80_0_0_a28774102d7ec3b2b78f91fd9c559934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), турция
В мире, Анталья (провинция), Турция
В историческом центре Антальи потушили пожар
Пожар в гостинице в историческом центре Антальи потушен, жертв нет
СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Пожар в гостинице в историческом центре Антальи потушен, жертв нет, заявили в офисе губернатора провинции.
Пожар вспыхнул в воскресенье в историческом центре Антальи
в районе Калеичи, горели гостиница и еще несколько зданий. Информация о пострадавших российских гражданах не поступала, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ
.
"Пожар, возникший на мансарде гостиницы в Калеичи по неустановленной пока причине, быстро и эффективно потушен. Гости, находившиеся в трех зданиях, были оперативно эвакуированы. Жертв или пострадавших нет", - говорится в сообщении офиса губернатора провинции в пресс-релизе.
По данным офиса, зона пожара оцеплена, пока пожарные остужают конструкции. Прибывший на место губернатор провинции Хулуси Шахин координировал усилия пожарных, отметили в ведомстве.